最懷念哪款消失的飲料？網一面倒點名它：有錢也喝不到
台灣手搖飲眾多，幾乎隨處都能發現飲料店，就連超商販售的飲品也越來越豐富。不過，隨著時代演變，許多經典款飲料已默默消失。對此，爆料公社的小編發文詢問「大家最懷念哪款已消失的飲料？」，貼文一出後，引起廣大網友熱烈討論。
臉書社團「爆料公社」小編日前以「大家最懷念哪款已消失的飲料？」為題，好奇大家最懷念的飲料，竟意外引來5000多名網友留言。其中，最多網友點名的就是果汁「Qoo」，紛紛表示「Qoo果汁」、「Qoo有種果汁真好喝」、「Qoo的廣告歌我到現在都還記得」。
除了人氣飲料「Qoo」外，也有不少網友點名「多采多姿」、「寶健運動飲料」、「休閒小站手搖飲」、「啤兒綠茶」、「養樂多優酪乳橘子口味」、「伴點巧克力奶茶」、「東芳袋裝冬瓜茶」。
「爆料公社」小編也貼出《DailyView網路溫度計》曾整理出網友心目中「十大台灣買不到消失的飲料」，也是由「Qoo」拿下第一名，第二名為「雪克33」，第三名為「伴點巧克力奶茶」，後續排名為「啤兒綠茶」、「寶健運動飲料」、「復刻良品系列」、「香草可樂」、「黑松汽水搖果凍」、「吉利果汽水」、「東芳袋裝冬瓜茶」。
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