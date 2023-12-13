最懷念哪款消失的飲料？網一面倒點名它：有錢也喝不到

1993年以前，台灣尚未出現常見的鍋貼連鎖專賣店，多以自營的小吃攤為主，直到「四海遊龍」的出現，不僅徹底改變鍋貼店的經營模式，也間接影響台灣人的飲食習慣。四海遊龍由李幸長與陳武貂二人創辦，然而他們之所以開始這項事業，其實有著不為人知的苦衷。李幸長原是多年前「無殼蝸牛運動」的主要推動者，隨著政治運動的聲名大噪，1992年他決定參選立委以實現理想，而陳武貂則是他的競選總幹事，沒想到最終李幸長並未如願當選，甚至因落選而背負龐大債務，二人因此一同在台北永和區賣起鍋貼，慢慢拓展起如今的「四海遊龍」。

2023-12-09 08:30