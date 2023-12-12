黏黏手甩很遠、彩色彈簧會下樓？學校旁神秘文具行什麼都賣 引網友回憶殺

店裡商品包羅萬象，很多學校附近都會有這麼一間「什麼都賣、什麼都不奇怪」的傳統文具店。日前有一名網友發文表示，回憶放學後會流連在學校附近的一間神秘文具行，稱它「販賣著小學生的終極夢想，壓榨著小學生零用錢」的文具店，也引發網友的回憶殺。

日前有一名網友在PTT上以「學校旁文具店老闆的煉金術，你被坑多少?」為題發文，原PO表示，在學校尤其國小旁邊，永遠有一間神秘的文具行，「販賣著小學生的終極夢想，壓榨著小學生的零用錢」。

原PO回憶當年，透露自己至少購買過以下這些東西：

1.小雞(或染色小雞) 2.蠶寶寶 3.四驅車 4.水晶寶寶 5.門口的小瑪莉 6.裡面的快打旋風 7.SD鋼彈(就矮肥短那種) 8.會下樓梯的彩色彈簧 9.太空氣球(很臭要吹的那個) 10.鬥片 11.扯鈴 12.溜溜球 13.卡典西德膠片跟雕刻工具 14.可以甩很遠的黏黏手

還有很多東西一時想不起來，發現小時候的零用錢都貢獻給文具店了，原PO想想覺得「老闆賺太大了吧，有夠坑的」。

這篇文章迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感「ㄤ阿標」、「寄居蟹，還有蠶寶寶，鬥魚」、「門口的小羅莉」、「小時候放學買3塊百吉冰吃」、「永遠都差一個字的抽獎」、「遊戲王卡阿」、「塑膠拼拼」、「超魔寶拷貝遊戲，我至少買了幾萬塊」、「抽獎貼紙簿才是最坑的吧，真有人換獎嗎？」

也有網友表示「老闆要緊盯最新資訊，不簡單」、「你知道他們第一時間就有賣蘿蔔刀嗎？」、「現在小學生還會去那邊買嗎？」、「我知道有學校旁文具店直接變模型店的，現在小孩幾乎沒有零用錢，現在連玩具電玩的店都不好找」、「附近文具店都倒光了」。