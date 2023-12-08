快訊

美內華達大學槍擊案釀3死！死者全是老師 凶嫌曾應徵教授未獲聘

撞球／楊清順師父趙豐邦發文吐心聲 「12月15日公祭」球迷可前往致意

南韓廣設醫學系 頂大瘋重考…小三生提早學微積分拚了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

半夜肚餓想來一碗！ 過來人淚憶「這款絕版泡麵」：人間美味

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自《Dcard閒聊板》
圖擷自《Dcard閒聊板》

台灣泡麵種類繁多，成為不少人正餐或宵夜的選擇，也因市場需求的變化，有些產品被汰換停產，只能讓人懷念。一位網友半夜突然想吃泡麵，回憶起小時候的一款泡麵，問大家是否還記得它？勾起不少人的回憶。

一位網友在《Dcard閒聊板》貼出一張泡麵照片，內容是康師傅生產的Qcup杯麵，有味噌豬肉、長崎白湯海鮮、泡菜海鮮等多種口味，原PO表示半夜想吃泡麵，想到小時候的豬豬泡麵，好奇問大家「有人還記得這款泡麵嗎？」

貼文曝光，掀開一票人滿滿的回憶，「超級懷念！小時候媽媽都買這個給我們吃」、「超級好吃！味噌豬肉第一名，小豬魚板超可愛」、「好懷念以前魚板跟不要錢的一樣，那個豬豬都放超多超愛」、「超愛長崎白湯」、「這個湯加白飯根本人間美味」、「有啊～以前常吃～半夜嘴饞的時候吃一碗也不太會有罪惡感～很可惜停產了」。

康師傅的「Qcup杯麵」，主打口味種類豐富，內容物還有可愛小豬造型魚板、份量小、熱量低，能解饞又不會吃太飽，尤其受到女性喜愛，成為宵夜首選，許多人常是整箱購買。不過，在2014年時康師傅爆發食安事件後，Qcup杯麵系列隨即停產，2017年正式解散，退出台灣市場。

泡麵 康師傅

延伸閱讀

去50嵐買不到1特調！過來人貼「崩壞成品照」曝原因 網驚：以為嘔吐物

不滿客人吃剩痛批「垃圾去死」 日本拉麵店遭炎上急刪文急喊：已反省

5分鐘上桌！簡單1招讓水餃皮不會破 全場大讚：比水煮的好吃

此味只應天上有！「神級飲品」在日掀熱潮 老饕狂嗑：難忘的味道

相關新聞

半夜肚餓想來一碗！ 過來人淚憶「這款絕版泡麵」：人間美味

台灣泡麵種類繁多，成為不少人正餐或宵夜的選擇，也因市場需求的變化，有些產品被汰換停產，只能讓人懷念。一位網友半夜突然想吃泡麵，回憶起小時候的一款泡麵，問大家是否還記得它？勾起不少人的回憶。

郭品超因「鬥魚」爆紅！出道契機竟是「選美」比賽

當年，參賽者約有35位，從中選出24位儀表佼佼者進行決賽，那時由身高高人一等的19歲少年郭品超，拔得頭籌，得到第一屆的冠軍，照片中的他青澀俊秀，擁有人人稱羨的「十頭身」身材，不只獲得冠軍獎金50萬，也得到當年遠赴土耳其出賽「世界先生」的資格。

他曬災難片喊「現在的小孩不會懂」 網曝當年情況：人心惶惶

過去有不少電影預言世界末日的情景，其中「2012末日預言」這部電影是根據瑪雅預言，地球將在2012年迎來世界末日。一名網友看完後表示，「現在的小孩絕對不知道當初我們有多恐懼」，引起不少網友熱烈討論。

另類台灣特產？陸女不解為何台人生日愛用「這物」 眾人點頭：這才是經典

每逢生日，除了吃大餐、唱生日快樂歌外，最有氛圍的場景一定吹蛋糕蠟燭許願。近日一名大陸女網友重溫台劇發現，片中幾乎每位主角的生日蛋糕一定插上...

淑芬、家豪菜市場名你上榜了嗎？不同年代菜市場名大不同

菜市場名各國都有，顧名思議這種名字就是在菜市場大喊，就會有好幾個人回頭，根據統計，在台灣全國最多人叫什麼名字，「淑芬」是女生名字之冠，而「家豪」則是男生名中最受歡迎的，這兩個名字自民國99年、101年起連續居冠迄今。

小學生瘋「魔芋爽」！古早味「紅紅大豬公」誰涮嘴 網：以前更垃圾

最近中小學生之間開始流行起一款名為「魔芋爽」的涮嘴零食。日前有一名網友發文表示，那以前的中小學生在學校都吃什麼零食呢？掀起網友回憶殺，直呼「紅紅的那個」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。