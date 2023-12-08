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半夜肚餓想來一碗！ 過來人淚憶「這款絕版泡麵」：人間美味
台灣泡麵種類繁多，成為不少人正餐或宵夜的選擇，也因市場需求的變化，有些產品被汰換停產，只能讓人懷念。一位網友半夜突然想吃泡麵，回憶起小時候的一款泡麵，問大家是否還記得它？勾起不少人的回憶。
一位網友在《Dcard閒聊板》貼出一張泡麵照片，內容是康師傅生產的Qcup杯麵，有味噌豬肉、長崎白湯海鮮、泡菜海鮮等多種口味，原PO表示半夜想吃泡麵，想到小時候的豬豬泡麵，好奇問大家「有人還記得這款泡麵嗎？」
貼文曝光，掀開一票人滿滿的回憶，「超級懷念！小時候媽媽都買這個給我們吃」、「超級好吃！味噌豬肉第一名，小豬魚板超可愛」、「好懷念以前魚板跟不要錢的一樣，那個豬豬都放超多超愛」、「超愛長崎白湯」、「這個湯加白飯根本人間美味」、「有啊～以前常吃～半夜嘴饞的時候吃一碗也不太會有罪惡感～很可惜停產了」。
康師傅的「Qcup杯麵」，主打口味種類豐富，內容物還有可愛小豬造型魚板、份量小、熱量低，能解饞又不會吃太飽，尤其受到女性喜愛，成為宵夜首選，許多人常是整箱購買。不過，在2014年時康師傅爆發食安事件後，Qcup杯麵系列隨即停產，2017年正式解散，退出台灣市場。
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