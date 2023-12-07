他曬災難片喊「現在的小孩不會懂」 網曝當年情況：人心惶惶

過去有不少電影預言世界末日的情景，其中「2012末日預言」這部電影是根據瑪雅預言，地球將在2012年迎來世界末日。一名網友看完後表示，「現在的小孩絕對不知道當初我們有多恐懼」，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在社團「爆廢公社」發文，他po出電影「2012末日預言」的圖片並表示，現在的孩子絕對不會想到我們當初有多恐懼，2012是一部於2009年上映的美國科幻災難片，電影內容是根據古老的瑪雅神話，瑪雅教神職人員透過長計曆預言世界末日的到來。

網友紛紛表示，「十一歲以下的小孩都不懂」、「那時候剛好在當兵，想說死在軍營也太悲哀了吧」、「我還特地買dvd回家收藏」、「我從1997恐怖大王等到2012瑪雅預言，結果啥都沒有」、「我記得當時新聞也鬧的沸沸揚揚，好像還有人在南投還台中集體蓋什麼貨櫃屋，說可以躲避世界末日，重點還一堆人信」、「這部片記得是2009年出的，然後還記得全世界在做2012年12月21日的倒數計時」、「當年真的人心惶惶的」、「那個時候也有篤信者四處犯罪、末日狂歡」。

有網友則想到1999年的千禧蟲危機，「1999年的最後一天全世界都在擔心千禧蟲，結果什麼事都沒發生」，有人則回應，「有提前發現，多數都花了錢更新或處理備份，會出大問題的都會花大錢解決，影響小的也不會有多少人關注」。

有網友則認為，「有嗎？我覺得還好，就是那些動畫搞笑的內容很好笑，什麼世界末日不裝了開始做自己，洋相出盡了，結果世界末日沒有來」、「完全沒有感到恐懼啊」、「與其說是恐懼，不如說是期待，不然這世界早已沒有未來，能在當時一起結束也未嘗不行」、「口袋跟錢包空空更恐懼」。