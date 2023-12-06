另類台灣特產？陸女不解為何台人生日愛用「這物」 眾人點頭：這才是經典

每逢生日，除了吃大餐、唱生日快樂歌外，最有氛圍的場景一定吹蛋糕蠟燭許願。近日一名大陸女網友重溫台劇發現，片中幾乎每位主角的生日蛋糕一定插上「紅白綠相間的蠟燭」，令她幽默發文直言，「是不是你們全台灣找不出第二種蠟燭啊！」，貼文曝光引來熱烈討論，許多台灣網友也來留言，「這是經典標配」、「這是所有台灣人的回憶！」、「因為是免費的」。

一名女網友在小紅書發文表示，她最近看台劇上癮，將過去評價很高的幾部台劇全部重溫一遍，發現只要劇中主角過生日，一定會用一款「紅白綠相間蠟燭」慶生，就連超夯台劇「想見你」，男星許光漢在劇中慶生也用這款蠟燭，令她直呼差點出戲，「原本挺感動的畫面，一看到這蠟燭崩不住了」，並幽默地說，是不是全台灣找不到第二種蠟燭？

傳統的「紅白綠相間蠟燭」是台灣人過生日的經典標配。圖／聯合報系資料照

貼文曝光後掀起熱議，部分大陸網友有同感，「真的！看了幾部台劇，他們過生日全部都用這種醜蠟燭」、「瞧妳這樣說，那我去台灣賣生日蠟燭是不是有生意？」，也有大陸網友笑說這款蠟燭算是台灣另類的特產，不是說想買就能買到，「我有天看到一位小姐姐想買這種蠟燭，我還想說這麼普通，肯定很好找啊，結果我去好幾個平台都搜不到」。

許多台灣網友加入討論表示，這種傳統蠟燭是生日經典標配，「什麼醜蠟燭！這是所有台灣人的回憶！」、「這才是最經典的，我最喜歡這種，最近買蛋糕都不給了，我很傷心」、「這種生日蠟燭在十幾年前就是麵包店的標配，很懷舊的」、「基本上台灣傳統蛋糕店必備這種蠟燭，一些連鎖店還是有改變，但我覺得這個更有童年味」。

也有一些台灣網友直言，因為這種蠟燭是免費附贈，台灣人最怕麻煩了，不用白不用，「台灣當然有別的蠟燭啊，但通常要另外找地方買」、「哈哈哈因為是免費的啊」、「蛋糕好吃比較重要，蠟燭隨便啦」。