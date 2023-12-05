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小學生瘋「魔芋爽」！古早味「紅紅大豬公」誰涮嘴 網：以前更垃圾

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友問「以前沒有魔芋爽的時候，大家都在學校吃什麼呢？」 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
有網友問「以前沒有魔芋爽的時候，大家都在學校吃什麼呢？」 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

最近中小學生之間開始流行起一款名為「魔芋爽」的涮嘴零食。日前有一名網友發文表示，那以前的中小學生在學校都吃什麼零食呢？掀起網友回憶殺，直呼「紅紅的那個」。

有一名網友在PTT上以「現在學生吃魔芋爽那以前都吃什麼呢？」為題發文，原PO表示，現在中小學生瘋吃的魔芋爽，是蒟蒻加上大量調味料的重口味零食，它有鈉含量超高、吃多會傷腎、對孩童還有過動、注意力不集中等4種隱藏風險。於是原PO想問「那以前沒有魔芋爽的時候，大家都在學校吃什麼呢？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示「我都吃王子麵」、「大豬公啊」、「紅色魚片」、「色素條」、「辣芒果、大豬公」、「5元科學麵」、「大豬公、蜜地瓜」、「紅色色素鱈魚條」、「沙士糖，還有紅色的魷魚片」、「香菸糖」、「紅色的魚片、一條裝的色素水」。

有許多網友說自己小時候最愛吃「大豬公」及「科學麵」，但有不少年輕網友不解「大豬公是什麼？存錢筒？」有熱心網友解釋「大豬公是綜合魚漿製成像魷魚片的零嘴，紅紅的條狀，小時候很愛吃，是北海鱈魚香絲的前身」。

也有網友表示，「以前就吃雜貨店那些來路不明的零食阿」，老實說以前吃那些，「沒有比魔芋爽好到哪裡，小時候的零食還沒包裝，成分來源也不明，比現在的更垃圾」。

零食 魔芋爽 PTT 大豬公 色素

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