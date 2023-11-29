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謝神酬神仍要搭戲棚請戲班 他不解：何不用平板播給神明看？

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣傳統習俗中，每逢逢神明誕辰、逢年過節等時刻，廟方會邀請布袋戲、歌仔戲的戲班子上演「酬神戲」。記者林宛諭／攝影
台灣傳統習俗中，每逢逢神明誕辰、逢年過節等時刻，廟方會邀請布袋戲、歌仔戲的戲班子上演「酬神戲」。記者林宛諭／攝影

在台灣的傳統習俗中，若逢神明誕辰、逢年過節等時刻，都會進行「酬神」，另外如還願、感謝神明時會進行「謝神」，除了準備各類供品，廟方、信眾還會邀請歌仔戲布袋戲班，在廟宇前搭建戲棚，在神明面前上演「酬神戲」。不過，有網友認為，因應時代進步，為何不乾脆直接架設平板讓神明「看戲」，簡便且省錢，引發熱議。

隨著現代娛樂項目越來越多元，讓「酬神戲」因此逐漸沒落，一名網友在臉書社團「匿名公社」發文提到，他不理解為何現在依舊要在謝神時搭戲棚，上演歌仔戲及布袋戲？原PO認為，為何不直接放平板給神明「觀戲」，既簡單又省錢，「陣頭都開始放電音了，怎麼還沒跟上？」

然而，許多網友都不認同原PO的看法，認為歌仔戲、布袋戲是我國的傳統文化，需要好好傳承，「這叫傳承，這叫文化」、「有些典故，人們會用演的來詮釋跟傳達，不是給神明看的，是給人們為了延續傳統而辦的，因為這是一種傳承的精神！」、「道地的台灣本土味道，懂嗎？」、「連謝神都不用歌仔戲，台灣傳統文化可能就要消失了」。

也有網友提到，歌仔戲、布袋戲現在已是「夕陽產業」，不應該「剝奪他人的飯碗」，「這些都是比夕陽還夕陽的產業了，連最後一口飯也不給吃了嗎？」、「傳統文化才是國家的根，別人靠演戲來養家糊口，你有意見嗎？任何的專業都需要被尊重！」

也有網友認為，照原po的想法，很多逢年佳節也不需要這麼注重「儀式感」了，「那你如果要結婚，兩家在不同縣市，就視訊見見面就好了，不用一起吃飯」、「那連廟跟教堂都可以拆了，視訊遠端就可以了！」、「過年紅包，幫錢拍張照傳過去就行？」

歌仔戲 布袋戲 陣頭 傳統文化

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