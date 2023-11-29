晚上曬衣服容易引好兄弟穿？ 上班族崩潰：長輩要我早起洗衣

現代人上班忙碌，下班後又要做家事，常常忙得不可開交。日前有位網友表示，他下午洗衣晾曬，長輩卻在傍晚把衣服收到屋內，叫他「隔日早上再拿去曬」，理由是習俗不能晚上曬衣，讓他崩潰表示「正常上班族怎麼可能一大早洗衣、曬衣，大家有聽過晚上不能曬衣的說法嗎？」

一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文表示，他下午洗好衣服，把衣服晾曬在陽台，但家中長輩都會在傍晚把衣服收進室內，要他「隔日再拿去曬」，因為習俗是晚上不能晾曬衣服，這讓原PO直呼「每次衣服被收進屋內，隔天都會悶臭到受不了，害我要再洗一次，正常上班族怎麼可能七早八早洗衣服，只好下班拿回去外面洗烘了」。最後他好奇「大家有聽過晚上不能洗衣服、晾衣服嗎？」

對此，許多網友回應「有聽過，尤其農曆七月更要注意，但這當參考就好，還是看個人習慣」、「農曆七月傍晚後不在外面洗衣服，是怕衣服會被穿」、「農曆七月才會禁止晚上洗衣，還有嬰兒衣服也會禁止洗，其他時間不會」。

但也有網友表示，「農曆七月我一樣晚上洗衣、曬衣，還不是好好的？」、「我都晚上10點過後才晾衣服」、「晚上照常洗衣服跟曬衣服」、「有聽說這個傳統，但我之前在科技業上班，每個住宿舍的人都是半夜來洗衣服」、「古代的衣服都是晾在室外，會有露水導致衣服不會乾，所以才會有這種說法吧，直接買一台烘衣機就解決了」、「我農曆七月照洗，第一次聽到這種傳統，不要干擾到別人睡覺時間的話，什麼時候洗曬有差嗎？」

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