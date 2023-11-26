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超佛！彰化早餐店全品項最貴不超過「20元」 豆漿只要5元
物價不斷上漲，民生開銷也越來越貴。不過，一名網友曬出一間早餐店菜單，最貴品項竟然只要20元，超親民的價格讓眾人簡直不敢相信，羨慕喊「在地人好幸福」。
一名網友在Facebook社團「路上觀察學院」發文表示，近日路過彰化一間早餐店，被店內的銅板價早餐嚇一跳，以為自己進入「時光隧道」，更讓他食慾大開，所有餐點都想「通通來一份」。
從菜單上可以看到，豆漿只要5元、蛋餅只要10元，漢堡加蛋也只需20元，十分佛心的價格讓網友都看傻了眼，瞬間以為是幾十年前的價位。
貼文立刻吸引許多網友留言，「現在還有這種價格，別開玩笑了吧」、「老闆説全台第二便宜，應該沒人敢說第一吧」、「是在賣愛心餐嗎」、「去年吃過，兩個人吃100塊吃不完」、「這間我去過，東西真的多樣又便宜」、「我算過了，點全餐400元有找，吃到吐」。
許多網友得知消息後立刻前往光顧，讓許多當地人無奈表示，「不要再報了，早上8：30去品項少一半，想吃的都買不到」。據了解，這間超佛心早餐店叫「稻麥香」，位在彰化溪湖鎮，且從過去到現在都沒有漲價過。
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