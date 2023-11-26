快訊

NBA／克里夫蘭鄉親見證！詹姆斯再創生涯兩大數據里程碑

為升等砸400萬提11次訴願 教授討回飯碗關鍵在外審委員

國民黨缺人才 趙少康、韓國瑜出道已近40年能力挽狂瀾？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超佛！彰化早餐店全品項最貴不超過「20元」 豆漿只要5元

聯合新聞網／ 綜合報導
彰化一間早餐店價格超便宜，最貴品項不超過20元，讓網友感到十分羨慕。圖／翻攝自Facebook
彰化一間早餐店價格超便宜，最貴品項不超過20元，讓網友感到十分羨慕。圖／翻攝自Facebook

物價不斷上漲，民生開銷也越來越貴。不過，一名網友曬出一間早餐店菜單，最貴品項竟然只要20元，超親民的價格讓眾人簡直不敢相信，羨慕喊「在地人好幸福」。

一名網友在Facebook社團「路上觀察學院」發文表示，近日路過彰化一間早餐店，被店內的銅板價早餐嚇一跳，以為自己進入「時光隧道」，更讓他食慾大開，所有餐點都想「通通來一份」。

從菜單上可以看到，豆漿只要5元、蛋餅只要10元，漢堡加蛋也只需20元，十分佛心的價格讓網友都看傻了眼，瞬間以為是幾十年前的價位。

貼文立刻吸引許多網友留言，「現在還有這種價格，別開玩笑了吧」、「老闆説全台第二便宜，應該沒人敢說第一吧」、「是在賣愛心餐嗎」、「去年吃過，兩個人吃100塊吃不完」、「這間我去過，東西真的多樣又便宜」、「我算過了，點全餐400元有找，吃到吐」。

許多網友得知消息後立刻前往光顧，讓許多當地人無奈表示，「不要再報了，早上8：30去品項少一半，想吃的都買不到」。據了解，這間超佛心早餐店叫「稻麥香」，位在彰化溪湖鎮，且從過去到現在都沒有漲價過。

早餐店 彰化

延伸閱讀

撿到皮夾送警局竟被告 失主現身曝「提告苦衷」反被罵爆

陸網紅嘆「來台住飯店好貴」 小黃司機給2建議：住這裡1晚1千多

好吃到升天！台南「1神秘小吃」只要80元 眾老饕暴動：這碗絕了

全聯挖到「1料理好物」成小家庭福音 大廚網友讚：少了這些就少一味

相關新聞

超佛！彰化早餐店全品項最貴不超過「20元」 豆漿只要5元

物價不斷上漲，民生開銷也越來越貴。不過，一名網友曬出一間早餐店菜單，最貴品項竟然只要20元，超親民的價格讓眾人簡直不敢相信，羨慕喊「在地人好幸福」。

從書局到專賣店！BB戰士模型玩具曾在台灣蔚為風潮

1993年，BB戰士模型玩具在國內市場約有5年的歷史，在當時蔚為風潮，它造型可愛，組合完後不必上色，方便度高，加上單價便宜，不超過200元，許多小孩會存錢自己購買。

新訓半夜撞鬼！他找士官求救被拒 真相曝光全網嚇壞

當兵新訓常流傳許多靈異故事，有網友分享撞鬼經驗，他在嘉義新訓時，某天凌晨3點起床上廁所時，看到一個女人正面朝下、長髮垂下飄過床的正上方，他嚇得跑去找安全士官求救，士官卻只有安撫他先睡覺，隔天士官才坦言，當時女鬼正以同個姿勢飄在兩人上方，並盯著兩人。

轉乘溫泉之鄉 被遺忘的老北投車站

還記得繁華熱鬧的淡水支線嗎？那條充滿舊日旅行情懷的台鐵支線，載運了87年的時光，來來往往的旅客絡繹不絕。然而，該支線在1988年宣布停駛，大部分車站也在停駛後不久拆除、改建、遷移，許多車站在原址或附近興建成捷運站，繼續延續交通的使命，而「北投車站」就是其中之一。

她見公園地上放紙錢、蘋果不懂用意 內行人秒懂：老一輩教的

雖然社會越來越進步，但地方上還是會保留一些習俗，有一名女網友日前在桃園龜山寵物公園的路邊，看到地上放了紙錢和蘋果，她不知道為何地上會出現這些東西，於是拍照PO網尋求解答，有內行人秒懂並解釋原因。

回憶當兵剃頭經驗 外面剃 vs. 軍中剃

「為何要剃光頭當兵？是為了不讓敵人拉住長髮「小辮子」？一群中年男性在談論剃髮的經驗時，仿佛又回到了當兵時光。大家都紛紛回憶著兩個特別的剃光頭時刻。第一次是在國中時期，整整三年都扮演著小和尚的角色；第二次是在參軍入伍時，接受軍事訓練。許多人建議提前在服役前剃光頭，這樣就不必在軍中排隊等待剃頭，除非你想親身體驗「連續剃幾十人頭髮的刺鼻味道」。有經驗的人指出，理光頭工具通常一次可以處理上百人，但越後來工具越燙手，「理髮師在強力推動下可能會痛苦不已」。同時，他們也提醒，如果選擇在外面剃頭，頭髮的長度最好短到無法用手指捏住，否則還是會需要被理髮師處理並收費。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。