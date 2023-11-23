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房傳不明咳嗽聲...她入住3個月後猝死 鎖匠驚：這戶曾開了兩次

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子搬新家，卻頻頻聽見詭異咳嗽聲。示意圖/ingimage
一名女子搬新家，卻頻頻聽見詭異咳嗽聲。示意圖/ingimage

面對靈異現象發生，許多人寧可信其有。一名網友就分享，自己的女性朋友在台中看到中意的二手房子，決定購屋脫離無殼蝸牛族，一行人拜訪對方新搬入的住家時，卻遇到各種詭異狀況，還聽到不明「咳嗽聲」。後來網友得知該處曾有2個人在不同階段往生，便勸她暫時搬走做法事，不過對方執意整理完再搬，沒過幾天，就因心肌梗塞過世。

一名網友在臉書社團「靈異公社」發文表示，他身邊在外商當業務的女性朋友買了台中的大樓房子，包含2房1廳有車位，400多萬就可以入手，還能夠貸款75成。後來原PO和6名朋友一起前往她家吃喬遷宴，加上屋主共8人都聽到客廳傳來不明咳嗽聲，他們當時沒多想繼續吃吃喝喝，卻再度聽見了。

這時有位在廟會抬轎的朋友起身去完廁所，臉色就不對勁，換一位女性朋友去洗手間，出來即覺得被人掐住脖子，快要沒氣。原PO自己進去後，也感受到胸口悶，洗手時在玻璃鏡赫然瞥見中年婦人的身影，察覺不對勁後，建議屋主去廟請個令旗或神尊回家拜。

原PO指出，該名朋友住了3個多月，每天半夜都有聽到咳嗽聲跟在客廳地板走路的聲音，後來原PO從警衛口中得知，那間房屋有人心臟病往生，而且還是不同階段的2個，因此建議朋友「先搬離那，然後請人做法事，做好再搬回去，或者先搬走再賣掉」。

屋主執意慢慢整理完東西再搬家，沒想到隔幾天卻突然失聯，訊息沒回，電話也都不接。原PO一群人立即放下手邊工作，直衝她住的地方，在外面就聞到異味，驚覺有異馬上報警，並請鎖匠來開門。但離奇的是，鎖匠在開鎖之前，透露這戶之前就已經開兩次了。原PO表示，屋主最後死因是心肌梗塞，就連警察抵達也說真巧。目前房子還在，屋主的父母請了師父來做法事後便空著，未出租也未出售。

對此，網友們回應：「應該要好好處理，再住進去的」、「這也算是抓交替嗎？」、「故事裡的這位朋友明明貴人都到眼前出手幫忙了，卻還是在劫難逃」、「要是不要收東西，趕快走或許會沒事，人生難買早知道」、「有時候會覺得人生真難，遇到這種的，只能任憑宰割」。

咳嗽 房子

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