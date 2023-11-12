麥當勞多種經典品項成歷史 全網敲碗點名「這3樣」：快還來

麥當勞是許多人心目中的速食首選，不過從1984年正式進軍台灣至今，將近40年的時間內，卻有許多經典商品陸續停賣，成為時代的眼淚。一名網友便分享，他覺得麥當勞的奶昔很經典，卻突然就消失了，並詢問眾人「希望麥當勞什麼產品回歸？」

原PO在PTT發文表示，麥當勞有很多賣得不錯或頗受好評的產品，都不知道為什麼要下架，「像是奶昔很經典有特色就消失了」，並好奇詢問網友「希望哪些產品可以再回來？」

文章引起網友熱烈討論，最多人點名的是2019年走入歷史的「巧克力聖代」，以及2018年停賣的「焦糖奶茶」，「聖代拜託」、「巧克力聖代，好想念」、「還我焦糖奶茶」、「焦糖奶茶敲碗敲碗」。也有不少網友分享回憶中的餐點，「照燒豬排堡」、「板烤雞腿堡」、「漂浮可樂」、「板烤米香堡，好好的不知幹嘛下架」、「草莓聖代」。

而原PO提及的「奶昔」，也是許多人心中的遺憾，「好懷念奶昔」、「唯一支持奶昔」、「草莓奶昔」、「好想巧克力奶昔」。事實上，過去麥當勞曾販售「香草、草莓、巧克力」共三種口味的奶昔，但因為銷售量不如預期，加上設備老舊，台灣麥當勞自2016年起宣布停售，想念奶昔的粉絲只有在國外才買得到。

也有網友認為，麥當勞許多品項以前比較好吃，「以前的糖醋醬啊！買麥克雞塊都是為了它，現在味道都不對了」、「以前的麥克雞塊QQ」、「還我以前的麥克雞塊」、「以前的雞塊、糖醋醬和薯條」、「換回去以前的馬鈴薯，現在薯條超難吃」、「薯條，現在賣的是薯牙籤」、「玉米濃湯，對，不是玉米湯」。