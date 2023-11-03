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買了就後悔！這些小家電被指不實用 網點名「1產品」：根本廢物之王

中年朋友擔心「死後沒人拜」 他驚呼：真的有人在意？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇大家是否會擔心「過世後沒有人祭拜」。示意圖／ingimage
一名網友好奇大家是否會擔心「過世後沒有人祭拜」。示意圖／ingimage

慎終追遠是傳統文化的一環，每逢清明節，家家戶戶都會去掃墓、祭拜祖先，祈求來年的保佑。不過日前有網友好奇「家中長輩或自己會很在乎『死後沒人拜』這種事嗎？我有幾個朋友才40多歲，就很在意自己死後沒人拜，讓我覺得很怪」。對此，網友分享看法「這和個人信仰有關，觀念不同而已」。

一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文表示，他家中長輩的觀念是「若死後要拜祖先就拜，如果不拜拜就放靈骨塔，然後牌位請到廟裡就好，沒有規定他們一定要每年拜牌位」。不過他中年的朋友則很在意「死後沒人拜」的問題，讓他疑惑「大家會很在乎死後沒人拜的問題嗎？我覺得很怪」。

文章曝光後，有許多網友分享「我以後會選擇樹葬，也不用拜」、「人都不在了，有沒有拜是能看到嗎？」、「有傳統觀念很深的人才希望有人拜，這就是為何有些人會選擇傳宗接代的原因，至於自己要不要拜，看每個人家庭狀況吧，建議看開一點」、「那些天主教和基督教都沒神主牌，不用拜，好像也不會怎樣」、「拜不拜跟學歷無關，是個人生活與歷練，在世晚輩有孝順，勝過死後那炷香」、「拜是一種思念，不拜也沒關係，死後五十年可能也沒人記得了」、「不在意，把我留在心裡就好，後代越輕鬆越好，只有有執念的才離不開，何必呢？」、「我爸媽說，要怎麼做都好！生前孝道比較重要」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

信仰 拜拜

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