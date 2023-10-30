這款零食價格回不去了？ 網曝印象深刻反而是「它」
童年時期的零食大家最喜歡的是什麼？一名網友在PTT發起討論，科學麵現在40克一包好像都要10元，不禁疑惑以前吃科學麵時一包的價格是多少呢？
原PO表示，科學麵是歷久不衰的零食，包裝上印著戴魔法帽的科學老頭，內容物是一塊乾麵配上一包胡椒粉，不管是捏碎或是整塊吃都別有風味，然而現在一包40克的科學麵都要10元，好奇最初吃科學麵時一包是多少呢？
貼文一出，引起廣大的迴響，「5元啦！而且麵體比較多，現在的有縮水」、「3元，5元，最後10元」、「科學麵有3元的時代喔...」、「5元，而且比現在多1/3包」、「以前5元科學麵比王子麵的量還多」、「以前國小福利社買過3元」、「3元應該就是最原始定價了！」
有一部分網友回憶起科學麵每個年代有不同的包裝，價格也不盡相同，「科學麵有1塊錢的包裝，大家沒看過嗎？」、「3元的是一整排彈鏈的，小小包」、「3元，有拿球棒的的4元」、「印科學小飛俠一開始是3塊，外面打棒球包裝的是4塊」。
此外，網友指出最印象深刻的零食反而是王子麵，「王子麵以前好像是5元」、「最一開始只有王子麵」、「那時候王子麵比較紅5元」。
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