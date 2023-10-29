時代的眼淚！他曬「麵包車」照 勾一票人回憶：小時候追著跑
「麵包車」是許多人小時候的回憶，車內擺滿各種便宜又好吃的麵包，穿梭在大街小巷叫賣，但隨著時代改變，現在已經越來越少見到。一名網友近日在網路上曬出路邊麵包車照片，引發眾多網友共鳴，直呼「好懷念」。
一名網友在Facebook社團「路上觀察學院」發文，貼出後車廂擺滿各式各樣麵包的「行動麵包車」照片，並感嘆麵包車已經成為「時代的眼淚」。
貼文引起眾多網友討論，「小時候的回憶」、「奶油麵包、肉鬆麵包、炸彈麵包、蔥花麵包、草莓夾心⋯滿滿的美味與回憶」、「以前最愛草莓夾心！再配一罐蜜豆奶」、「小時候好吃又便宜」、「以前一個8元、10元的年代，回不去了」、「滿滿一袋不用100，而且放到隔天還是超好吃」、「小時候的小確幸耶，如果還有這種車，我還是追著跑」。
也有不少人分享各地麵包車出沒地點，「員林還有一台」、「彰化應該都還有，板橋都還有看到」、「七堵還是有」、「我家樓下每天晚上都有」。不過有網友表示，現在麵包車的麵包價錢，已經跟一般實體麵包店差不多了，「已經不便宜了，好處是下樓就可以買，不過想吃的滿容易被搶光」。
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