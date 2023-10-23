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「一說出來就老了」過氣流行語有哪些？ 網回憶：粉口愛、監介

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為LKK、Y世代等詞彙已不流行，好奇提問「有什麼詞是以前流行，現在沒人講的？」示意圖／ingimage
網友認為LKK、Y世代等詞彙已不流行，好奇提問「有什麼詞是以前流行，現在沒人講的？」示意圖／ingimage

每個世代都有不同的流行用語，近日，有網友在PTT上以「有什麼詞是以前流行，現在沒人講的？」為題發文，並表示自己目前只想到LKK（台語「老硞硞」，形容人很老）、很ㄅㄧㄤˋ（不一樣）、SPP（台語「倯斃斃」，形容非常俗氣）等有年代感的流行語，好奇詢問「還有哪些是你小時候聽過，但是現在沒人在講的嗎？」

原PO指出，有些過去的流行語到現在已不流行，像是LKK、SPP、Y世代（指1980、1990年代出生的人）、很ㄅㄧㄤˋ等，讓他好奇提問「有什麼詞是以前流行，現在沒人講的？」貼文一出，立刻勾起許多網友的回憶。

貼文底下，不少網友分享過去的流行語，「ㄘㄟˊ（語助詞，意近原來是這樣喔、原來如此）」、「寶寶心裡有苦，但寶寶不說」、「Kuso（日語引用而來，意指惡搞、無厘頭）跟hito（日語引用而來，意指很棒、很讚），講這些都覺得自己好老」、「無言薯條、傻眼貓咪」、「『堅介（意指檻尬）』前陣子聽到時，還愣了一下」、「香蕉你個芭樂」。

部分網友則留言不少關於中文諧音的流行語，「『粉』口愛（很可愛），很久沒聽到粉了」、「花枝魷魚麵（音似英文『What’s your name』）」、「LKK」、「踹共（音似台語『出來講』）」、「881跟886（bye-bye）」、「藍瘦香菇（難受想哭）」。

PTT

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