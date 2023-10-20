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這款小時候最愛棋盤蛋糕變「便當價」 眾人嘆：物價跟著成長

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO看到小時候常吃的蛋糕，現在竟然要價60元，讓他非常驚訝。 圖擷自路上觀察學院
原PO看到小時候常吃的蛋糕，現在竟然要價60元，讓他非常驚訝。 圖擷自路上觀察學院

隨著時代演進，許多小時候喜愛的食物都已經不常見了，即使保留下來，價格也不如以往便宜。有網友在臉書PO出一張照片，他在糕餅店裡看到小時候常吃的棋盤蛋糕，但上面的價格卻貴得讓他嚇了好大一跳。

從原PO在臉書「路上觀察學院」貼出的照片看到，架上有一款方形的棋盤小蛋糕，蛋糕邊灑上許多巧克力豆，中間以不同顏色區分成九宮格，產品還貼心地標註著「含過敏源食材：雞蛋、小麥、乳品」。小小一塊充滿著童年回憶，但60元的價格卻讓人吃驚，原PO看了也感嘆地說「小時後的早餐，現在要便當價」。

不少人看了也很感嘆，「正常啊，物價跟著你一起成長」、「現在一片60，好可怕」、「這一個不是$25嗎？（小時候⋯）」、「太貴啦，1片35、40還差不多」、「這個賣60真的有人會買嗎？」、「好扯…我真心覺得現在商人根本超賺，很多麵包都快要破70了」、「因為費工呀…傳統麵包店通常都還有，南部價格也不會那麼高」、「原物料漲價又漲價，原物料降價不降價，這就是台灣」。

照片也勾起許多網友的回憶，「最好吃的是周圍的巧克力豆豆」、「我今年45，小時候這根本是我『夢中情糕』」、「菜市場那種麵包攤，一個麵包10元，小時候超愛」、「這我超愛，現在根本沒有麵包店在做這個」、「外面的巧克力豆小時候喜歡，現在覺得好甜，已經是中年人的味覺了」、「小時候特別的日子才能吃到它」、「以前小時候最喜歡吃餐盒裡面的檸檬蛋糕」。

物價

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