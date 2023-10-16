知名蛋糕店以前越窮越愛吃？網曝驚人真相：吃的是回憶啊

蛋糕種類百百種，古早味蛋糕相比現代化蛋糕，別有一番風味。一名網友在PTT發起討論，發現女兒租屋處附近有一家知名老牌蛋糕店，且只有北部有店，聽聞還有宅配服務，令原PO疑惑「值得下單試試嗎？」

貼文一出，引起網友們的熱烈回應，「台北人才懂的美味」、「奶油好吃，但就奶油好吃」、「黑森林蛋糕好吃」、「奶油吃起來很爽口」、「滿好吃的傳統蛋糕啊！」、「奶油比較印象深刻」、「買了不會雷，整體吃起來也不會太甜的安全牌」。

然而，有一部分網友提出不同意見，「蛋糕本體不好吃」、「沒有特別出眾」、「幾年前買過一次，覺得還好」、「吃起來又乾又空虛」、「真的普通，吃完沒記憶點」。另外，網友認為價格合理也是購買因素之一，「價格還算合理」、「主要價位不貴」、「便宜，比你想像的好吃」。

大部分網友紛紛強調吃的是童年回憶，「老人吃回憶的」、「小時候很台式的蛋糕」、「中老年人都愛」、「老人的童年夢想，以前越窮的越愛吃」、「很有回憶感」、「小時候吃這家長大的」。