父親吃炸蝦老是只吃蝦尾 她長大知道真相嘆「自己太傻」
有時父母對於子女的愛，會以一種比較迂迴的形式呈現。子女在事發當下，或許並不會明白發生什麼事，但隨著閱歷增廣之後，就可能體驗到父母的用意。近來有位日本網友，就分享了自己和父親之間，一段和吃炸蝦有關的感人往事。
根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「ontine9neo」近來分享，表示她小時候非常喜歡吃炸蝦。而在和父親一起吃炸蝦時，父親總是會說「我喜歡蝦尾的部分，所以留蝦尾給我就好」，並一邊把炸蝦肉讓給女兒吃。她也總記得父親喜歡吃蝦尾這件事，因此連在吃壽司時，也會把蝦尾交給父親，傻傻地以為父親吃蝦尾吃得很高興。
直到後來長大，她才發現蝦尾容易有細菌繁殖，加熱處理過的還勉強可以，但壽司類的生蝦蝦尾其實完全不能吃。且就算是炸蝦，吃的時候也有讓喉嚨受傷的風險。因此父親說愛吃蝦尾，其實只是因為特別疼女兒，所以找個理由把蝦肉給她吃罷了，讓她覺得非常感動。
小さい頃、エビフライが大好きだった。— 冴島ｵﾝﾃｨｰﾇ依子 (@ontine9neo) October 13, 2023
私がたくさん食べられるようにと、
家族は外食や何かの折にエビフライが出ると私に寄越してくれた。
父は「おれはエビの尻尾が好きだら、そこだけでいいんだ。」なんて言ってくれた。馬鹿な私はそれを信じて遠慮なくエビフライを食べた。
其他網友也紛紛表示「把最好吃的部分讓給別人，讓對方能夠開開心心，這份感情真的很棒」、「當爸爸的，只要能看到小孩子開開心心的吃東西就滿足了」、「居然有這麼好的爸媽，都要哭了，我完全沒自信能夠做到」、「我在成為了父親之後，也才體會到這種『無償的愛』」。
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