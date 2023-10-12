快訊

沙灘驚見「藍太陽銀幣」！他好奇PO網問能不能帶回家 專家急喊別亂碰揭致命身分

LINE貼圖白爛貓家族「麻糬」原型狗當天使了 粉絲淚：會在汪星快樂奔跑的

不畏景氣逆風！傳鴻海今年擴大調薪 平均調幅達4%

80年代回憶 「萬客隆」會員卡網友狂推：能進去不容易

聯合新聞網／ 綜合報導
萬客隆量販店。報系資料照
萬客隆量販店。報系資料照

許多民眾在假日會去逛大賣場，補先日常備品與家常食材，好市多、大潤發與家樂福都是民眾們的首選，不過以前曾有間超夯賣場，一名網友PO出會員卡，上面還寫著「120公分以下兒童，謝絕入場」馬上引發網友驚呼「是我小時候最愛去的地方」，而年輕網友則好奇「這間是什麼？完全沒有聽過」。

一名網友在臉書社團「老照片交流道」貼出「萬客隆」的會員卡，上面寫著「憑卡進入萬客隆批發倉庫」，原PO說明這是民國81年的會員卡，為當時最夯的美式大賣場，而且還有一項特別的規定「身高120公分以下兒童，謝絕入場」。

量販店業者因為其大量、低價的策略，吸引許多人前往採購。而中荷泰合作的萬客隆商場一舉成功，使得批發倉儲量販這個新行業備受注目。圖為民眾到商場消費情形。報系資料照
量販店業者因為其大量、低價的策略，吸引許多人前往採購。而中荷泰合作的萬客隆商場一舉成功，使得批發倉儲量販這個新行業備受注目。圖為民眾到商場消費情形。報系資料照

萬客隆量販店周年慶推出多項贈獎活動，幸運消費者最高可得獎金八十八萬多元。報系資料照
萬客隆量販店周年慶推出多項贈獎活動，幸運消費者最高可得獎金八十八萬多元。報系資料照

貼文曝光後，馬上有百則留言，有些網友回憶「我小時候都去遊戲區等爸媽」、「我去過耶」、「我小時候身高不夠，被老爸偷抱進去，人員沒有發現」、「裡面有很多水貨好買」、「好懷念的地方，印象最深刻的就是一大袋小麵包」、「小時候我在兒童遊戲區玩得很開心」、「當時我唸高中時，聽說萬客隆比家樂福還便宜，實際經過內湖店發現，好多汽車在排隊進場」、「當年我在五股店當工讀生，福利很好，還有供應晚餐，假日送東西像不用錢一樣送人」。

還有內行人指出，萬客隆的會員卡不是一般人可以辦的，「這張卡還要有公司行號登記才可辦」、「這是80年代的美好回憶，那時候辦卡還要有營業登記，好懷念，我當時拜託公司的課長幫忙，才弄到一張以公司為名的副卡，超級珍貴！能進去都感覺很高尚」。

萬客隆賣場為1989年進入台灣的荷蘭品牌量販店，為台灣最早成立的量販店，此後發展迅速，最多曾擁有12家分店。在經營14年之後，於2003年無預警宣布停止營業，一周內盤點完畢，進行清倉拍賣後結束營業。

萬客隆為因應對手的競爭，ＤＭ上的印花商品不標價格。報系資料照
萬客隆為因應對手的競爭，ＤＭ上的印花商品不標價格。報系資料照

在台開啟量販市場江山的萬客隆，抵不過市場競爭，宣布暫停營業。報系資料照
在台開啟量販市場江山的萬客隆，抵不過市場競爭，宣布暫停營業。報系資料照

賣場

延伸閱讀

手刀快搶！好市多銅板價「神級甜點」 知名烘焙師也掛保證：內餡有水準

防陌生人詐騙她建議房產「過戶共有」 失智母大罵：貪財！

韓國旅遊團亂象多！五日團「跑8家購物店」強逼買昂貴土產

月付15K孝親被嫌少…他怨爸媽連假偷出國 網竟一面倒大讚：幹得好

相關新聞

80年代回憶 「萬客隆」會員卡網友狂推：能進去不容易

許多民眾在假日會去逛大賣場，補先日常備品與家常食材，好市多、大潤發與家樂福都是民眾們的首選，不過以前曾有間超夯賣場，一名網友PO出會員卡，上面還寫著「120公分以下兒童，謝絕入場」馬上引發網友驚呼「是我小時候最愛去的地方」，而年輕網友則好奇「這間是什麼？完全沒有聽過」。

懷舊版Goodnight！ 爸媽年代專屬的語音交友

新型態的「電話交友中心」以「男來店，女來電」為號召，曾經紅極一時。這項服務先在日本掀起風潮，再由業者引進台灣推出。業者表示：「希望提供一處正當、明亮的休閒中心，供職場男性打發時間。」由於電話兩頭本來就是陌生人，聊起天來沒有約束性，聊得來就開心聊；話不投機就掛斷等下一通來電。因此許多上班族男士會抽空前來交友中心，人人都在搶電話響起的那一刻。

超商復古美食回歸 她見1款御飯糰新上架超感動：學生時期都吃

超商商品不斷推陳出新，但你還記得這些「絕版美食」嗎？一名女網友以「超商最想復刻的商品」為題，在Dcard分享近期看到「學生時期的最愛」終於在超商回歸，當年的回憶直接湧上心頭，後來發現思樂冰也重新推出，讓她好奇「不知道下一個是什麼重出江湖？」引發網友議論。

雲嘉南地區特有的賣場 「全買」經營二十年熄燈

「全買」曾是雲嘉南地區備受歡迎的大賣場兼生鮮超市。1994年1月底，全買在嘉義開設了第一家分店，接著再把版圖拓展到雲林和台南，全買經營了20年，因為家樂福、好事多(Costco)等賣場進駐，而逐漸失去競爭力，2014年十九家店吹熄燈號走入歷史。

假干貝酥也覺得高級！網掀國小營養午餐霸主排行之戰

有人認為，若是國小營養午餐裡出現玉米濃湯就讓人覺得很高級，有人說想到國小營養午餐，應該不難想到會有蒸蛋、電話線、螞蟻上樹...

香港話題女王嚴淑明　靠什麼話題不間斷？

香港話題女王嚴淑明，自從出道以來，靠著話題不斷闖盪星河，來到台灣演藝圈一樣是話題不斷，從當過香港「淫媒」、酒家女，經歷變性人事件，還曾在走秀切蛋糕時將珠寶遺失，結果遭警方懷疑「自導自演」成為眾人議論的焦點。不僅如此，她穿著鏤空水晶制服走上金鐘紅毯，卻在保姆車內換衣服，而被媒體捕獲36D美胸，甚至在家電展場熱舞，在眾目睽睽之下，將裙子弄掉而成為當時最熱的話題焦點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。