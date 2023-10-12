80年代回憶 「萬客隆」會員卡網友狂推：能進去不容易

許多民眾在假日會去逛大賣場，補先日常備品與家常食材，好市多、大潤發與家樂福都是民眾們的首選，不過以前曾有間超夯賣場，一名網友PO出會員卡，上面還寫著「120公分以下兒童，謝絕入場」馬上引發網友驚呼「是我小時候最愛去的地方」，而年輕網友則好奇「這間是什麼？完全沒有聽過」。

一名網友在臉書社團「老照片交流道」貼出「萬客隆」的會員卡，上面寫著「憑卡進入萬客隆批發倉庫」，原PO說明這是民國81年的會員卡，為當時最夯的美式大賣場，而且還有一項特別的規定「身高120公分以下兒童，謝絕入場」。

量販店業者因為其大量、低價的策略，吸引許多人前往採購。而中荷泰合作的萬客隆商場一舉成功，使得批發倉儲量販這個新行業備受注目。圖為民眾到商場消費情形。報系資料照

萬客隆量販店周年慶推出多項贈獎活動，幸運消費者最高可得獎金八十八萬多元。報系資料照

貼文曝光後，馬上有百則留言，有些網友回憶「我小時候都去遊戲區等爸媽」、「我去過耶」、「我小時候身高不夠，被老爸偷抱進去，人員沒有發現」、「裡面有很多水貨好買」、「好懷念的地方，印象最深刻的就是一大袋小麵包」、「小時候我在兒童遊戲區玩得很開心」、「當時我唸高中時，聽說萬客隆比家樂福還便宜，實際經過內湖店發現，好多汽車在排隊進場」、「當年我在五股店當工讀生，福利很好，還有供應晚餐，假日送東西像不用錢一樣送人」。

還有內行人指出，萬客隆的會員卡不是一般人可以辦的，「這張卡還要有公司行號登記才可辦」、「這是80年代的美好回憶，那時候辦卡還要有營業登記，好懷念，我當時拜託公司的課長幫忙，才弄到一張以公司為名的副卡，超級珍貴！能進去都感覺很高尚」。

萬客隆賣場為1989年進入台灣的荷蘭品牌量販店，為台灣最早成立的量販店，此後發展迅速，最多曾擁有12家分店。在經營14年之後，於2003年無預警宣布停止營業，一周內盤點完畢，進行清倉拍賣後結束營業。

萬客隆為因應對手的競爭，ＤＭ上的印花商品不標價格。報系資料照