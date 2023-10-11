超商復古美食回歸 她見1款御飯糰新上架超感動：學生時期都吃

超商商品不斷推陳出新，但你還記得這些「絕版美食」嗎？一名女網友以「超商最想復刻的商品」為題，在Dcard分享近期看到「學生時期的最愛」終於在超商回歸，當年的回憶直接湧上心頭，後來發現思樂冰也重新推出，讓她好奇「不知道下一個是什麼重出江湖？」引發網友議論。

這名女網友表示，超商幾乎每個禮拜都會推出新產品，雖然有更多新選擇，但自己喜歡的舊產品也有可能默默消失，但近期意外發現學生時期最愛吃的「培根蛋沙拉御飯糰」竟然復刻上架，鹹甜鹹甜的口感，讓她想起學生時期的生活，雖然有無止盡的考試，但也有最開心的社團時光，驚喜直呼「這真的是我的最愛！」

貼文一出，不少網友紛紛表示「我國小下課都會買來吃！」、「培根蛋沙拉飯糰真的超好吃」、「我也是！學生時期每天幾乎每天都要吃一個」、「以前真的都吃這款，還有桃木燻雞！除了肉鬆鮪魚之外最親民的選擇」，但也有不少網友反應比較希望復刻回以前價格，現在越來越貴了。

除了「培根蛋沙拉御飯糰」之外，網友還點名「很久以前有鰻魚飯，希望有生之年可以再看到」、「記得十年前seven有超好吃的挪威鯖魚御飯糰，拜託再出一次好嗎」、「起司塔霜淇淋一生推，千呼萬喚始出來」、「期待復刻香蕉牛奶」、「以前很愛巨砲熱狗，超大根，吃起來很爽」、「絕對是照燒雞溏心蛋」、「超級懷念丸亀胡麻嫩雞冷烏龍麵」