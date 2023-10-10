假干貝酥也覺得高級！網掀國小營養午餐霸主排行之戰
一名網友昨(5)日在PTT詢問：「國小營養午餐霸主是啥？」原PO表示以前小學最期待的就是營養午餐了，「有時候水果還會換成牛奶或是多多，更是開心！我記得排隊打飯就是白飯、小菜、主菜、一個湯，有時候會有假的干貝酥，以前都覺得好高級！」他問大家認為國小午餐霸主是什麼，掀起其他網友熱議。
有人認為，若是國小營養午餐裡出現玉米濃湯就讓人覺得很高級，有人說想到國小營養午餐，應該不難想到會有蒸蛋、電話線、螞蟻上樹；也有人無肉不歡，認為看到炸雞腿雞翅、綠咖哩、雞塊便心滿意足了，有人許願營養午餐能出現連鎖披薩品牌的小披薩，有人在提出三色豆之後被網友狂噓，也有不同意見：「新聞有報三色豆都吃光光啊！」。
不少網友大喊國小營養午餐霸主點心是珍珠奶茶，受到其他網友的質疑：「你哪個年代有珍奶？」，但也有人回覆，真的有喝過珍奶，而且還是熱的。至於飯後小點心，其他網友還點名綠頭湯、仙草、愛玉和其他甜湯是霸主，也有人狂喊奶油餐包。
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