他好奇「直笛貼符咒掛牆」要幹嘛？ 原因竟與風水有關
每位老闆都希望自己的店能門庭若市，因此皆會特別注重店內風水。日前，有網友在「路上觀察學院」分享特殊景象，只見店家用兩張符咒將直笛包起來，並將其貼至牆上，讓他忍不住發文詢問「不太懂…」。
原PO將某間便當店的特殊景象拍下，圖中可見店家用兩張符咒將直笛包起來，並將其貼在店外的鐵捲門之上。第一次見到笛子被貼在牆上的他，忍不住發文詢問「不太懂…」，而貼文一出，便立即引起網友熱議。
文章底下，許多網友搞笑討論店家將笛子貼在高牆上的用意，「應該是小孩吹直笛吹太難聽，只好封印起來了！」、「可能那邊有瘦肉『精』吧…」、「這是要告訴消費者，這家店『東西好吃不是吹的』」、「符笛，是foodie（美食家）的諧音」、「取『洞簫』的諧音通銷，意在祈求銷售可以興隆」。
有網友則解答，風水認為將竹笛或洞簫掛在牆上可帶來好運，「掛笛子是改善風水的方式之一，應該是有請風水老師來看過」、「應該是要防樑壓門，但貼了符應該是想強化笛，正確使用是樂器洞簫」、「竹笛有節節高升之意，掛置在家中能給家人帶來吉利。風水竹笛在掛置時，較細的一端掛在牆壁上，可以開財運，特別適合經營生意的商人掛置，可帶來很好的生意運」。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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