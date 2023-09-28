當兵買團體照很盤？ 過來人吐嘈：想回憶還找不到自己在哪

當兵是每位台灣男性的回憶，每當兵期結束後，就會有業者幫忙「拍大合照」，讓大家留念揮灑汗水的青春回憶，不過日前有網友好奇「這種照片退伍後真的會拿出來看嗎？好像比去樂園買照片還盤，有沒有八卦？」對此，許多網友回應「超後悔的，想回憶一下還找不到自己在哪」。

一名網友在PTT發文表示，之前當兵結束後，拍下大合照，業者在護貝照片時，告訴他們有500元跟1000元的照片可以選，而且現場買還送麥香奶茶，當時好幾個人因為現場氣氛催化，所以就買來留念了，但原PO好奇「真的有人退伍後會拿出來看嗎？好像比去遊樂園買照片還盤，有沒有八卦？」

對此，許多苦主表示「超後悔，現在用來當桌墊」、「我收到過了5天後，才有廠商說送錯，所以有人買了別人的團體照，最後還沒發現的」、「超後悔，想回憶一下還找不到自己在哪」、「我買了照片，這根本是我當兵時最後悔的事情」、「每個人都是平頭，真的找不到自己在哪」。

但也有網友支持要買，指出「買啊，一種是以後拿出來跟兄弟講古，一個是提醒自己以前有被操練的經歷」、「我買了4張，就是一種回憶啊」、「不會後悔啊，人生只有一次」、「結婚照才是浪費吧，這是買一個人生點的記憶，一輩子也不會差這500元或1000元」。