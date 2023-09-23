他秀出回數票勾起不少人回憶 過來人笑：休息站可以換便當

現在上高速公路已經不像以前得經過收費站，遇到假日還得大排長龍，如今都採用eTag來收取過路費，而國道收費站也成為歷史。有網友就PO出一張回數票的照片，笑說「知道這怎麼用的，超過40歲了吧」，頓時間勾起不少人的回憶。

從原PO在臉書「爆廢公社」貼出的照片看到，這張回數票有點微微泛黃，上面還標註「小型車新臺幣40元」，原PO還笑說有用過回數票的人，年紀可能都已經超過40歲了吧，沒想到卻引來不少熱議，「30歲啦，誰跟你40」、「27都知道」、「停售10年而已，誰跟你超過40」、「我還沒40歲！可是我知道怎麼用」、「不到30啦！我兒子小時候還給過捏」、「20歲看過，以前跟家人出去玩常用」、「我才32，21歲考到駕照有用到幾年」、「應該說有自己用過的超過40歲吧，小時候坐大人的車會看到啊」。

還有不少網友分享回憶，「可以摸手的票」、「經過收費站後，回家都不洗手」、「我曾為了遞出這張小紙片，被指甲刮傷手指」、「以前加油站買一本比較划算，後面我記得變一張38塊的」、「如果能遇到正妹售票員，一整天心情都會很美麗」、「車裡要放一堆銅板的年代」、「真懷念以前收費站前跟人家借一張或是借零錢的時候」、「老爸拿在手裡，伸出車窗就飛走的回數票」。

更有人透露可以拿回數票去買便當，「我知道，這張還可以買便當」、「這是在國道休息站的便當券，認卷不認人」、「便當兑換券」、「我都拿去換便當」、「以前聽說可以換便當，是聽說喔」、「休息站買便當用」、「還可以在西螺休息站大車停車區那裡牆邊換便當」、「我知道，去國道休息站商店可以用這個買東西」。

據《維基百科》寫道，台灣曾經在國道一號、國道三號及國道五號共設立共26個收費站，1974年開始實施人工收費，到了2006年開始以人工收費與紅外線感應式計次車上機（OBU）的電子收費併行方式辦理。2013年高速公路計程收費正式上路，既有收費站停用並拆除，改為eTag及車牌辨識方式收費。