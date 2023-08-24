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夜晚駕車經昏暗小路遇「白影、紅衣女」 隔天他手臂現離奇手印

香港01／ 撰文：桃樂斯
（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

農曆七月有不少禁忌，其中一項相信大家曾有聽聞-不要夜歸！馬來西亞有男生過去曾在網上分享靈異經歷，事緣他和女友曾要從柔佛駕車回吉隆坡，礙於原定路線發生車禍，他們臨時決定改道，卻被導航帶領走進1個偏僻、環境陰暗、被樹木包圍的小路，更分別看見詭異白色身影以及「紅衣女鬼」。翌日他手上開始出現離奇「手印」，女友也發燒頭疼，一段時間未見好轉就求助「神明」，被告知的確碰上「朋友」，加上他們當天疲累又「時運低」，所以不幸「撞鬼」，他分享自身經歷勸勉他人不要在缺乏精神時駕駛，或者駛至太昏暗的道路，以免「上當」。雖然有線民提醒晚上別走小路，但有部份人看過手臂照後，認為樓主只是患了濕疹，懷疑和他缺乏休息致免疫力下降有關，建議求醫。

該男生在社交平台發布貼文，分享有次和女友從柔佛（Johor）駕車回吉隆坡（KL），他們本應行駛的馬六甲大道因發生車禍，至少被堵塞2小時，逼不得已只好跟着Waze（GPS導航程式）走進小路。 他表示那條路很昏暗，漸漸走入小路後便沒再看見民居，而且整條馬路只有他們一輛車在行走。他原本以為那條小路沒什麼可怕，只是非常偏僻，周遭都被大樹包圍如森林，非常陰暗，以及道路窄小且彎曲。

可是稍後他便覺得「陰風陣陣」，由於她和女友已經3天沒有好好睡覺休息，所以當時他們或許「時運低」，剛好他比較疲憊，便交由女友駕車。 突然在一個彎曲的路上，發現有「白色身影」停留在馬路中央，幸好女友及時躲避，才沒有撞上對方。 不幸的是，10分鐘後便遇到個「紅色長髮女鬼」，再過5分鐘便碰到「紅衣女鬼」。

他形容當時「手腳都冰涼，毛髮也有感覺到」，而女友看到也不敢作聲。 當他們離開小路走至芙蓉高速公路（Seremban）時，女友才告訴他遇到這些「東西」，他也表示有感覺到。 後來他們以為事件告一段落，至凌晨2時終於回到位於吉隆坡的家。

大馬有男生和女友曾要駕駛長途車，因原定路線有車禍，決定改路卻被導航帶至偏僻小路，翌日起床便於手臂發現離奇手印。（FB圖片）
大馬有男生和女友曾要駕駛長途車，因原定路線有車禍，決定改路卻被導航帶至偏僻小路，翌日起床便於手臂發現離奇手印。（FB圖片）

可怕的是，翌日他起床時發現前手臂出現離奇手印，雖然不疼不癢，但他肩膀開始感到痛楚，接著女友也頭疼發燒，5天過去他和女友情況都沒改善，察覺不妥的他們決定去「問神」，被告知真的遇到靈異事件，故分享其經歷以勸勉他人，沒精神時千萬不要於晚上駕車，也不要走太昏暗的路程，「因為很多東西你都會預測不到」。

有網友表示曾駛至上述小路，的確覺得恐怖，「以前我駕夜車也遇過，最重要人平安就好」、「Waze會一直你帶你走冤枉路，用Google的比較好」、「已經很少人走這條小路了，寧願在大路塞車，連假期這條小路都不會塞車，沒人敢走」。 也有留言認為樓主只是生病，「這是濕疹」、「你這個是血管破裂，建議看醫生比較好」，尤其樓主已解釋自己精神狀態不好，很可能是大腦缺乏休息下出現幻覺，「至於紅疹是因為缺乏休息免疫力下降對致的」。

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文章授權轉載自《香港01》

女友 馬來西亞 靈異 發燒

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