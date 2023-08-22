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毛毛的！商場電梯直接載人到B7 當事人驚恐：每層都不能按

聯合新聞網／ 綜合報導
正值農曆七月，有網友搭電梯遇到怪事，讓他不由得「毛毛的」。 圖／Ingiamge
正值農曆七月，有網友搭電梯遇到怪事，讓他不由得「毛毛的」。 圖／Ingiamge

農曆七月遇到無法理解的狀況，心裡總會毛毛的。一名網友在購物商場搭電梯，發現無法選定樓層，後來一路下到B7才停，門開了卻不見有人要搭，只能摸摸鼻子再搭回想去的地方。此情況讓不少網友覺得有點可怕，但也有人認為「想太多了」。

一名網友在臉書社團「汐止集團」發文，描述自己遇到的電梯怪事。他表示某天去汐止一間大型商場，搭電梯時每個樓層按鍵都無法按，直接被載到地下7樓才停，然而門開後也不見有人要搭，他只能當沒事再從B7往上搭到要去的樓層。

雖然他覺得有點毛，但同在電梯內的小姐淡定的說「要跟樓管報修」。只是，去年這個時節，他也同樣遇到電梯把他跟一名女性載到B7的情況，另有一次則是關門關到一半又打開，卻無人要搭。

這篇貼文引起不少在地人討論，也有其他人遭遇類似的詭異經驗，「我遇到的是電梯門怎麼按都關不起來，換另一部搭也一樣，只好等它自己自動關上，然後每一層樓都停，門開了又關不起來」、「從4樓要前往B1，進了電梯按完B1後，開始滑手機，過了一下想說怎麼還沒停，一抬頭看已經要過B1要到B2了，趕緊連續按了B3、4，眼看電梯都沒有要停，最後也是落在B7，一樣開門沒人」。

有網友貼出舊聞，指出該商場當年安裝電梯時曾發生工安意外，有工人墜落到B7身亡。但有更多網友認為這可用科學角度來解釋，「你遇到的應該是單純電梯故障吧，沒事啦」、「汐止多雨潮濕，面板容易受潮，單純控制面板故障」、「一定是有人按了電梯，卻沒發現電梯已經到了」、「你想多了，單純就是電梯的程式寫得很爛而已」。

發文者也並未把事情放大，僅表明「只是有點毛」，但由於不只一次遇到這種情形，他認為商場應該要多注意一下電梯的狀況。

電梯 汐止 農曆七月 鬼月

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