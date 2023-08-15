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誰是台灣最強童星？網喊天花板是「這位」紅到變大老

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為1958年張小燕參加亞洲影展獲得最佳女童星獎。報系資料照
圖為1958年張小燕參加亞洲影展獲得最佳女童星獎。報系資料照

很多人看戲，都曾被那些可愛小童星吸引，萌萌的外表，精湛的演技，總讓人又憐又愛。有位網友問「國片最頂童星是誰？」，釣出一堆童年回憶。

原po在ptt電影版發文，他說日劇、韓劇中常見小童星「哭戲一流」，大陸還有專演李連杰兒子的謝苗、釋小龍等武打童星，那台灣呢？他想到當年《新烏龍院》郝劭文紅極一時，放眼20年沒人能超越，但如今也不行了。他忍不住好奇「台灣最頂童星是誰？」

網友一面倒推小燕姐，張小燕，紅到變成大老」、「如果要說演藝生涯最成功的童星，那就是張小燕。童星時跟香港馮寶寶差不多名氣，長大後因外型比較不亮眼都演配角，就轉綜藝，大成功」、「張小燕，連續三年的亞洲影展最佳童星」、「張小燕已經讓你看到目前的天花板了」。

「魯冰花」中李淑楨與黃坤玄的姊弟對手戲很動人。圖／摘自HKMDB
「魯冰花」中李淑楨與黃坤玄的姊弟對手戲很動人。圖／摘自HKMDB

網友陷入回憶殺，「我個人投黃坤玄一票，除了魯冰花，後面在香港拍的電影都很經典」、「黃坤玄吧！第四台跟郝劭文兩人稱霸」、「小彬彬當年紅遍亞洲的程度，比起後來郝劭文或其他童星真的還多好幾條街」、「林小樓是童星，她還拿過當時金馬的童星獎（現在沒這獎了）」、「論外表是貝瑪(劉致妤)、論演技應該是古茶妹(李淑楨)」、「顏正國小時候打來打去，還蠻可愛的」。

有人表示，「目前吳以涵(俗女養成記)，已經上高中了」、「楊小黎後來有主持節目，表現蠻不錯的，口條都很自然不尷尬」、「近的白潤音、白小櫻、吳以涵、朵朵，也是很亮眼」。

張小燕 郝劭文 小彬彬 林小樓 金馬獎 顏正國

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