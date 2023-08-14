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全家回鄉探親！致電無人住處竟獲神秘女接聽 檢查來電紀錄嚇壞

香港01／ 撰文／桃樂斯
（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

天下之大，無奇不有！臺灣有女生高中某年全家一起回鄉，回家中途貪玩又好奇的，提議「現在如果打電話回家會不會有人接？」，隨後真的撥打電話回家。「嘟嘟」兩聲後居然有人接聽，對方貌似是女生稱「餵」，嚇得她馬上把電話遞給弟弟聽。當時曾一度以為打錯電話，但後來再三檢查后撥打，還是那個女生接聽，她們瞬間感到毛骨悚然。回家后父親確認沒有人曾進屋，現在中電話來電紀錄的確有她們撥通的那個電話，甚至連時間也一樣，受驚的她表示：「從此我們不敢再玩這個遊戲。」

該女生在Facebook群組「靈異公社」發帖，指事發於她高一那年，家裡所有成員包括她和父母，以及弟弟妹妹，居於台南屏東某間透天房（如香港過去「買冧巴」，房子以一棟方式買賣，每棟各有自己門牌），而大門就如圖中的舊式拉鐵捲門一樣，開關都需要很用力。

某天全家坐著父親轎車回鄉參加活動，她還記得當天是星期天，上午參加活動後，下午約4時就下山，因為她們隔天要上學，下山路程她們3姊弟妹妹在車上吵吵鬧鬧，她突然開玩笑稱「現在我們全部都在車上，如果打電話回家會不會有人接？」，母親指家裡沒有人「怎麼可能？」，不過弟弟也好奇稱「對啊！我們打看看嘛」，所以就用父親手機致電到市區的住所。

樓主致電家中電話，不料「嘟嘟」兩聲後，一把女生聲音從電話傳出「喂」（示意圖／Ingimage）
樓主致電家中電話，不料「嘟嘟」兩聲後，一把女生聲音從電話傳出「喂」（示意圖／Ingimage）

不料「嘟嘟」兩聲後，一把女生的聲音從電話裡頭傳出「餵」，她頓時嚇了一跳，用手掩著手機說「怎麼有人接？」，弟弟立刻搶過手機也清晰聽到對方「餵」。當下她們以為是打錯電話就立刻掛斷，而母親則肯定指「你們打錯電話了吧」。她們為證實沒有按錯號碼，同時擔憂家裡是否進小偷，就小心翼翼「一個號碼一個號碼重新撥出」，一樣響了兩聲后，「餵」同樣是那個女生接聽，嚇得她不敢作聲。

弟弟妹妹因為聽到陌生人的聲音，她們互看一眼再次默默掛斷電話;而膽小的母親此時也變得安靜。不久後她們到家，父親嘗試拉起鐵門，卻肯定門是鎖住的，本來已經覺得害怕，而父親拿鑰匙開門後，進屋查看確認沒有人進去過，但最令人毛骨悚然的是，家中電話的來電紀錄確實有兩個來自父親的手機號碼，時間也吻合，故驚恐問「那接電話的是...？」，也表示「從此我們不敢再玩這個遊戲」，也沒再提及此事，直言「若沒有經歷真的不會相信！」。

網友看完樓主經歷表示恐怖，「有嚇得」，卻對該接聽者的身份存疑，「怎麼不問她你是誰」、「應該在門口再打一次，然後跟他說：『快遞，開門』」，更笑言「拿來開店，還有接線生欸」、「感覺蠻顧家的飄，還會幫忙接電話」。

不過有留言就指出即使真的是「阿飄」（網路用語，指幽靈），至少對方沒有害過她們，安慰稱「同住一屋子的，至少沒造成你們困擾，說不定是守護者」，同時有人質疑會否只是搭錯線「早期電話常這樣」，惟樓主表示家中沒有轉線電話，而且他人分析不可能會如此巧合，碰巧全家回鄉才出錯。

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文章授權轉載自《香港01》

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