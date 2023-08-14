新潟神社旁大量詭異「人面石像」！知情者曝作者現況：已經不在了…
農曆鬼月即將到來，特別今年還是60年一度的「黑兔年」，平時得特別小心留意，也要避免前往陰氣重的地方，以免被不可名狀的東西纏上。在日本新潟縣的山區中，就有一處不為人知的地方，擺放了一堆令人毛骨聳然的人面石像，讓人看了不寒而慄。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，喜歡探索廢墟、秘境的攝影師網友「enuenuenubi」，最近在twitter上分享，表示他在新潟縣某神社的一角，發現大量樣貌詭異，看了不太舒服的石像。更讓人在意的，是這些石像雖然設在神社附近，但卻不是由神社安排製作的。
很多人看到照片，紛紛表示「太可怕了吧」、「很像什麼世界中的古代遺跡」、「彷彿吉卜力的世界般」、「到底是誰的惡作劇，只知道怪談要就此誕生了」、「未來人『這是什麼？在做什麼儀式嗎』」、「到底為什麼會變成這樣」、「這在阿賀野市吧」。
不過在網友的調查下，總算真相大白。原來這些人面石像最一開始，只是有人開玩笑似地放置了一點東西，沒想到後來其他民眾紛紛效法，就變成這樣了。在地政府單位則指出，這些東西約在1965至1975年出現的，當初製作「人面石」的民眾，現在已經亡故了，因此估計未來應該也不會有更多石像增加。
新潟県の山中にある神社の一角には大量の人面石が並んで置かれていて不気味な雰囲気がある。— えぬびい (@enuenuenubi) July 19, 2023
一体どんな謂れがあるのか…と思い調べてみて判明した事実
「地元の人がいたずらで置き始めてそのうちどんどん数が増えていった」
平和〜 pic.twitter.com/IBirMPIvX4
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