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新潟神社旁大量詭異「人面石像」！知情者曝作者現況：已經不在了…

聯合新聞網／ 綜合報導
日本新潟一處神社附近，被發現有大量詭異的人面石像。圖擷自twitter
日本新潟一處神社附近，被發現有大量詭異的人面石像。圖擷自twitter

農曆鬼月即將到來，特別今年還是60年一度的「黑兔年」，平時得特別小心留意，也要避免前往陰氣重的地方，以免被不可名狀的東西纏上。在日本新潟縣的山區中，就有一處不為人知的地方，擺放了一堆令人毛骨聳然的人面石像，讓人看了不寒而慄。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，喜歡探索廢墟、秘境的攝影師網友「enuenuenubi」，最近在twitter上分享，表示他在新潟縣某神社的一角，發現大量樣貌詭異，看了不太舒服的石像。更讓人在意的，是這些石像雖然設在神社附近，但卻不是由神社安排製作的。

很多人看到照片，紛紛表示「太可怕了吧」、「很像什麼世界中的古代遺跡」、「彷彿吉卜力的世界般」、「到底是誰的惡作劇，只知道怪談要就此誕生了」、「未來人『這是什麼？在做什麼儀式嗎』」、「到底為什麼會變成這樣」、「這在阿賀野市吧」。

不過在網友的調查下，總算真相大白。原來這些人面石像最一開始，只是有人開玩笑似地放置了一點東西，沒想到後來其他民眾紛紛效法，就變成這樣了。在地政府單位則指出，這些東西約在1965至1975年出現的，當初製作「人面石」的民眾，現在已經亡故了，因此估計未來應該也不會有更多石像增加。

日本 鬼月

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