倒數3天鬼門開 開臺聖地三老爺宮：農曆7月「小心這件事」

離農曆7月初一（8/16）鬼門開倒數3天，有什麼禁忌該注意的呢？位於台南的「開臺聖地三老爺宮」就特地在11日降駕，並提醒眾弟子7月行事要謹慎小心，尤其是「這件事」。

粉專《開臺聖地三老爺宮》昨（12）日發文，「本宮馬府千歲溫馨提醒，眾弟子7月行事謹慎小心，特別注意要遠水」。根據《自由時報》報導，三老爺宮總幹事戴欽鴻表示，馬府千歲特地在8月11日降駕，提醒農曆7月要注意「遠水」，不過馬府千歲並沒有多做解釋或提點特別生肖，只希望大家在這段時間謹慎行事。

戴欽鴻透露，開臺聖地三老爺宮在每年農曆6月的最後一個星期五，也就是農曆7月前最後一次提供信眾「問事」服務，之後整個7月都會暫停，馬府千歲這次也按照慣例給予信眾提點。