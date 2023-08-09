宿舍廁所傳女聲！洗到一半抬頭見「一物」嚇壞 網悚：馬上抬頭看天花板

世界各地流傳著許多不同版本的鬼故事，在網上搜尋也會找到各種千奇百怪的靈異故事，不過大多人光是聽著都不禁毛骨悚然，更何況親身經歷？一名網友分享自己多年前在宿舍的撞鬼經歷，回想起來仍使他記憶猶新、歷歷在目。

原PO在FB社團「靈異公社」發文分享，距今約8年前，當時就讀在陽明山上的高中，由於升三年級不能住學校宿舍，他便跟朋友到學校附近租了一間雅房同住，他表示那間房子看起來很正常，該樓層還附有兩間衛浴，一間便在他們房間正對面，對他們而言十分方便。

不過就在某天，原PO和室友打完球回家洗澡時，他讓室友先洗澡，自己先回房玩手機，不料，室友洗到一半突然裸身衝出浴室，滿臉驚恐叫著原PO，並顫抖著對他說在天花板上有女生說話的聲音，原PO本以為室友在騙人，不過室友卻說他靠近聽時，出現了一隻手把天花板的隔板移開時，讓原PO當時雞皮疙瘩都嚇出來了，跟著室友到廁所查看，發現隔板真的被移開，詭異現象使兩人不寒而慄。

原PO原想著是不是該換地方住，也不敢再進去那間廁所，他也坦言，雖然當時他並沒有親眼看見，但一想起朋友當時驚恐的尖叫聲仍讓他心有餘悸，不過幸好在那之後沒發生什麼事，後來一畢業就跟朋友搬走了。

貼文一出，網友紛紛表示，「好嚇人」、「你們好勇敢還回去查看」、「還好你們有2人，不然會不敢住下去」、「太可怕了」、「在廁所滑到這篇看了非常有臨場感」、「馬上抬頭看一下天花板」、「好恐佈」。

也有網友認為也許是其他住戶或遊民，「搞不好是人，女遊民之類的，平常住天花板，你們不在家時再跑下來」、「隔音不好而已啦」、「我在外面租過像原po 說的一塊塊天花板的平房，在我租屋那裡曾經就真的有遇過有人藉此爬到隔壁房間偷竊，恰巧碰到租客回家，嚇死她了」。