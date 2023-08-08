快訊

因應先進製程強勁市場需求 台積電高雄廠確定導入2奈米

西南風威力持續！這天起雨彈開炸西半部 雙颱襲日韓出國要留意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鬼月將近！哪部香港鬼片是童年惡夢？ 網憶被「這部」嚇壞：真的猛

聯合新聞網／ 綜合報導
有人發文詢問網民「哪部香港鬼片是你小時候的惡夢」，引發一陣回憶熱潮。示意圖 /ingimage
有人發文詢問網民「哪部香港鬼片是你小時候的惡夢」，引發一陣回憶熱潮。示意圖 /ingimage

香港貴為華人電影殿堂，以喜劇片、功夫片、警匪片等廣為人知，也捧紅許多當今仍炙手可熱的電影明星，如成龍、洪金寶、周星馳等大前輩。而農曆七月將近，便有網友回憶過往，表示香港鬼片在以前可說是恐怖片的翹楚，因此他好奇詢問「哪部香港鬼片是你小時候的惡夢？」

原PO在PTT上發文，表示因為農曆七月快到了，鬼門即將開啟，他想起早年在泰國鬼片尚未嶄露頭角時，香港的鬼片可是恐怖片的翹楚，也曾陪伴觀眾度過許多個顫抖的夜晚，他回憶有一部電影叫《魁星踢斗》（香港名為《猛鬼差館》），小時候看被嚇得要死，他也好奇詢問網友小時候的惡夢是哪一部電影。

貼文一出，勾起許多網友兒時的惡夢，「猛鬼佛跳牆，小時候看了做惡夢」、「見鬼吧，舔到不敢吃燒臘」、「龍婆（七月十四）怕爆！生化壽屍也很有陰影，害我去打烊的商場都會幻想有喪屍會從某個角落衝出來」、「胎妖，小時候很怕的一部片」、「靈幻先生的油炸鬼，看完好久都不敢吃熱狗」、「從馬桶伸出手的某部！只是看到預告一幕害我很長一段時間半夜不敢上廁所」。

而呼聲最大的則是由洪金寶所導的《鬼抓人》（香港名為《鬼掹腳》），「鬼抓人恐怖到我洗澡泡浴缸不敢出任何水聲」、「有一部什麼水鬼的，打麻將還在那邊滴水」、「水鬼那部叫鬼抓人」、「鬼抓人真的猛」、「西瓜找水鬼+1」、「鬼抓人，小時候看嚇死」、「鬼抓人真的經典」、「絕對是鬼抓人」、「最有名得應該是水鬼那部」、「鬼抓人，超怕的」。

香港 電影 鬼月

延伸閱讀

他晚上騎車見一片漆黑驚喊「內湖沒人住」 網見地段笑揭真相

見路口號誌桿掛牌子「寫6字」上網求解 達人白話翻譯：行人優先

他拿10元買飲料被誤會「假幣」 內行一看秒回：應收藏起來

他問「哪項交通違規該重罰？」網一面倒：絕對酒駕

相關新聞

鬼月將近！哪部香港鬼片是童年惡夢？ 網憶被「這部」嚇壞：真的猛

香港貴為華人電影殿堂，以喜劇片、功夫片、警匪片等廣為人知，也捧紅許多當今仍炙手可熱的電影明星，如洪金寶、成龍、周星馳等大前輩。而農曆七月將近，便有網友回憶過往，表示香港鬼片在以前可說是恐怖片的翹楚，因此他好奇詢問「哪部香港鬼片是你小時候的惡夢？」

住透天厝神明廳要放哪樓？ 網點出「一重點」避擾鄰

台灣民間宗教多元，許多人對於信仰十分虔誠。有網友在PTT上分享，自己同事日前因繼承幾千萬祖產，決定將祖先請回家祭拜，但因對方住透天，苦惱著要將神明廳放在幾樓較合適。得知此事的原PO也好奇發文詢問網友，希望獲得過來人意見。

超商販售咖啡的起點　1985年7-ELEVEN現煮咖啡每杯僅15元！

嗅到黑金商機的超商咖啡始祖7-ELEVEN，在1985年11月，開始推出「現煮研磨咖啡」，替代進入淡季的夏季商品思樂冰。7-ELEVEN的「現煮研磨咖啡」每杯15元，並且附贈鮮奶和糖包，為使顧客充份體會咖啡品質，開賣時7-ELEVEN還曾有兩天免費招待全台民眾喝熱咖啡，在冬季開賣熱咖啡，帶給大家溫暖的感受。現煮研磨咖啡，主要客群是針對上班族及夜間工作者，不論早、晚，一天24小時都有供應。

全盛時期高達180家門市! 本土嬰幼兒品牌「愛的世界」為何逐漸消失?

提到嬰幼兒品牌，必會想到台灣本土品牌「愛的世界」，該牌剛推出時只販賣嬰兒用品，1982年左右開始發展童裝市場，是台灣最早引進國外名牌，如KENZO、MOSCHINO等童裝品牌，並以可愛的設計最為常見。1984年，愛的世界再推出歐美風格的孕婦裝，希望確實為嬰兒、準媽媽提供完善又貼心的服務，也透過許多媒體的宣傳及店面的設立，希望建立全面性的口碑。與此同時，越來越多的新童裝品牌進入市場，進口品牌也越來越多，市場競爭相當激烈。

豐原火車站歷史建築特色 葫蘆墩與圓弧頂的魅力

豐原火車站早期的樣貌你還記得嗎？在2017年豐原火車站新站啟用後，新站變得更美麗，各種標示也更加明確，對於來此遊玩的旅客或在地的通勤族，進出都更加舒適及便利。

7-ELEVEN「預付卡」首發無現金支付的便利商店

1990年，繼聯合簽帳卡、金融卡之後的塑膠貨幣「預付卡」，逐漸受到國內資訊業、便利商店等零售業關注，在努力研究實行辦法下，IC卡應用領域，不僅限於電信、醫療、金融等，還將IC卡設計為停車卡、捷運卡、加油卡及購物卡等，大幅擴大IC卡的運用空間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦