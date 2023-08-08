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住透天厝神明廳要放哪樓？ 網點出「一重點」避擾鄰

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇詢問，神明廳要放在幾樓較合適。示意圖／ingimage
網友好奇詢問，神明廳要放在幾樓較合適。示意圖／ingimage

台灣民間宗教多元，許多人對於信仰十分虔誠。有網友在PTT分享，自己同事日前因繼承幾千萬祖產，決定將祖先請回家祭拜，但因對方住透天，苦惱著要將神明廳放在幾樓較合適。得知此事的原PO也好奇發文詢問網友，希望獲得過來人意見。

原PO透露，同事最近拿了幾千萬祖產，故決定將祖先請回家祭拜。不過他指出，同事現在住透天，正苦惱要將神明廳放在幾樓較恰當。原PO得知此事後，也好奇發文詢問其他網友意見。

貼文底下，網友對神明廳要放幾樓意見分歧，紛紛留言表示看法，「有電梯頂樓，沒電梯一樓，經驗分享」、「風水建議是一樓，生活建議是最頂樓」、「當然是頂樓，神明廳頭上不能住人啊」、「要看所在地的風水方位啦，從一樓到頂樓都有人擺，甚至還有擺在樓上鐵皮加蓋的天台…」、「1樓啊，頂樓老人爬上爬下哪受的了」。

部分網友則另外點出一個「避免擾鄰的重點」，建議不要燒香與金紙，或是減量，並慎選拜拜用香、金紙，避免鄰居抗議，「香選好一點重要，便宜的很刺鼻」、「別燒香燒金紙，用手拜，安全少污染」、「不管擺那，請不要讓空污影響到鄰居」、「建議找好一點不刺鼻的香，有的鄰居會抗議」。

PTT 信仰 透天

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