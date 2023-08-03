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颱風天只吃泡麵？經典「颱風麵」掀回憶殺 連日本人也淪陷

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，颱風天除了吃泡麵外，怎能少了經典的「颱風麵」。示意圖/ingimage
一名網友表示，颱風天除了吃泡麵外，怎能少了經典的「颱風麵」。示意圖/ingimage

卡努颱風來襲，北北基今天停班課，昨日民眾紛紛跑到超市囤購物資，就有網友討論颱風天除了吃泡麵外，怎能少了經典的「颱風麵」，將茄汁鯖魚罐頭跟麵條一起煮，是許多人的兒時回憶，好滋味紅到連國外YouTuber也被圈粉。

就有網友在Dcard分享，自己幾天前就開始Google颱風的物資清單，提前做好防颱準備，當然也少不了颱風天必吃的經典「颱風麵」。文章曝光，網友們紛紛表示，「颱風麵真的是小時候回憶」、「每到颱風假必然出現的戲碼，然後都沒吃完」。不過，也有人認為「現在颱風天的清冰箱料理，就是所謂的颱風麵啊，隨手拿起冰箱現有食材，就能來一鍋熱騰騰又豐盛的湯麵，也不一定要用罐頭加」。

據了解，所謂的「颱風麵」做法簡單又美味，先把麵煮熟後，倒入茄汁鯖魚罐頭，再加入自己喜愛的配料，例如雞蛋、肉片、青菜、火鍋料等食材，由於變化性高，不少家庭都有自己的獨門煮法，也是台灣人颱風天常吃的家常料理，因此有了「颱風麵」的稱號。

然而，茄汁鯖魚罐頭不僅深受台灣人喜愛，連日本YouTuber也抵擋不住它的魅力，嘗試將「颱風麵」改良成義大利麵版本，提供大家不同的新吃法。

卡努颱風 泡麵

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