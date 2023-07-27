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太兇！台中凶宅接連帶走6命 屋主見慘況嘆：不想再出租害人

聯合新聞網／ 綜合報導
台中某間出租房有房客在屋內結束生命，後來怪事接連發生，最後連房東也感嘆「不想再出租害人了」。示意圖/ingimage
台中某間出租房有房客在屋內結束生命，後來怪事接連發生，最後連房東也感嘆「不想再出租害人了」。示意圖/ingimage

世界上無奇不有，也常發生科學上無法解釋的事。就有名網友分享，某間位於台中的出租房，承租期間在屋內帶走4條人命，另外2人疑似也受到該房影響結束生命，最終該物件大門深鎖，房東感嘆「不想再出租害人了」。

該名網友在臉書社團「靈異公社」分享，該出租物件位於台中，剛開始租給一對學生情侶，到了兩個人快畢業時，女生因為經歷遭男友毆打、劈腿等事件，最終選擇結束生命。

事發後房東請來法師處理，過了些日子後房子再租給一對姊妹，但奇怪的是「姊姊固定在半夜2點都到客廳固定一個地方，妹妹也感到奇怪，好幾次問姊姊，姊姊都說在睡覺」。沒想到過了3個多月後，姐姐竟在同個地點離世，妹妹返家目睹，當場被嚇到哭不出來，後續也有做法事處理。

原po透露，後來房東決定以「比市價低近3成」的價格賣出這棟房子，並委託房仲來賣，當時房仲每次都堅持在下午2點前結束帶看，但直到某次「那是下午快6點，硬著頭皮帶看完，回公司開會，她同事覺得她眼神都不對」。

結果隔天房仲沒去上班，打電話也沒人接，公司同事才發現該凶宅物件的鑰匙不見了，趕到現場憾事已發生，但當時因房屋要出售，房東便沒有做法事。

之後，該物件被一名知道背後故事的投資客買走，將其整理後再出租。然而，後續憾事仍頻傳，房屋出租公司代管小姐、對面鄰居接連身亡，最後是因房東遲遲未收到房租，前往察看後才發現租下該物件的單親母親已身亡。

自此物件再也沒出租過，房東只說「不想再出租害人了」，從此大門深鎖，該棟只剩2樓一戶住戶。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。 ★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

租屋 房仲

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