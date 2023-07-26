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懷念颱風夜「徹夜狂歡」？他憶當年緊盯電視好刺激 釣網曝必做2件事

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘇芮颱風來襲，不少民眾期待終於有機會放颱風假。示意圖／本報資料照片
杜蘇芮颱風來襲，不少民眾期待終於有機會放颱風假。示意圖／本報資料照片

杜蘇芮颱風襲台，氣象局針對南台灣地區發布陸警，不少民眾為防颱做準備，也有民眾期待睽違4年終於有機會放颱風假。一名網友好奇發問「大家會懷念颱風夜嗎？」引起許多人加入討論。

一名網友透過PTT發文分享，以前還在讀書時，只要有颱風快來，全家人都會聚在一起「共度這個特殊的時刻」，原PO回憶當時什麼都不懂，但對颱風天來襲充滿刺激和驚喜的感覺。

原PO提到，每當政府發布停班停課通知時，小時候總會迫不及待地通知其他同學，「一家人當天晚上會一起坐在客廳，眼睛盯著電視機前的新聞播報，對颱風的動向和預計來襲的時間進行關注，即使不明白颱風的威力和影響，但家人的陪伴讓我感到安心和溫暖」。

颱風夜隔天一早，原PO再和家人外出檢查周遭積水的情況，或看到樹木被風吹倒，「回想起來那些颱風夜充滿家人的陪伴，是成長過程中珍貴的回憶」，如今少見放颱風假的景象，他不禁感嘆「以後的小孩子知道颱風是什麼嗎？大家會懷念颱風夜嗎？」

1996年賀伯颱風帶來的暴雨，造成台北市延平北路七至九段道路和部分民宅積水近1公尺。圖／聯合報系資料照
1996年賀伯颱風帶來的暴雨，造成台北市延平北路七至九段道路和部分民宅積水近1公尺。圖／聯合報系資料照

這篇懷念童年放颱風假的文章吸引許多網友留言，不少人回應「小時候不懂事的時候都很興奮」、「推～那種外面風大雨大，外面吃著泡麵一起看電視的時光真的很懷念」、「懷念啦，確定放假就馬上上即時通跟同學講」、「以前颱風來必停電，超懷念～現在手機屁孩一定無法想像」，還有人分享颱風夜必做「2件事」就是點蠟燭和吃泡麵，「停電就要點蠟燭吃著颱風麵」、「點著蠟燭，吃著泡麵，好懷念～」、「颱風夜一定要吃泡麵！」、「要點蠟燭還要囤水，颱風來一定停電」。

不過，也有人點破現實面，留言表示「不會懷念，想當年的賀伯颱風，太可怕了」、「有年颱風停電，快熱死」、「斷網路你會哭死」、「最常聽到招牌砸死人」、「其實那是你挺幸福沒住在會淹水的地方，橡皮艇堆沙包清淤這種事遇過一次就夠你受了」、「你爸媽肯定不是果農」。

多數網友提及「1996年的賀伯颱風」至今仍是許多人心中的夢魘；根據《全球災害事件簿》紀載，賀伯颱風挾帶強風豪雨，全國各地災情嚴重，公路坍方、橋樑斷裂、航空鐵路交通全面停擺，各處淹水、山洪暴發致51人死亡、22人失蹤，上百人受輕重傷，500多間房屋全倒，且農業損失高達147.8億元，為近十年風災農損最嚴重的災情。

1996年賀伯颱風來襲，苗栗後龍溪洪水暴漲，黃流滾滾。圖／聯合報系資料照
1996年賀伯颱風來襲，苗栗後龍溪洪水暴漲，黃流滾滾。圖／聯合報系資料照

PTT 杜蘇芮颱風 颱風假 泡麵 停班停課

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