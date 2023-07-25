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杜蘇芮路徑與46年前恐怖颱風神似 網回憶：停電10天重創南部

聯合新聞網／ 綜合報導
網友發現杜蘇芮颱風的路徑跟46年前的賽洛瑪颱風相似。聯合報系資料照片
網友發現杜蘇芮颱風的路徑跟46年前的賽洛瑪颱風相似。聯合報系資料照片

第5號中度颱風「杜蘇芮（DOKSURI）」在今（25）日清晨增強，達到中颱上限，未來也不排除會達到強颱，目前預估杜蘇芮颱風朝呂宋島北方接近，氣象局在下午2時30分發布陸上颱風警報。而杜蘇芮颱風的路徑也讓網友回想起過去的經驗，直呼「台灣海峽往北走」的方式最可怕，像是46年前的中颱賽洛瑪曾經從南穿越台灣西部，導致嚴重災害。

一名網友在PTT發文指出，他印象中最猛的颱風走法是「過了巴士海峽之後，沿著台灣海峽往北走，完全沒有被中央山脈給破壞，導致台灣西部全部被颱風直擊」，因此他好奇「大家印象中沿著台灣海峽北轉的颱風有哪些？」

對此，許多資深網友回顧「記得以前有個颱風過台北，結果跑回來的，或是沿北海岸走但不登陸，這種我覺得很可怕」、「最可怕的是沿著海峽北上」、「最猛的是賽洛瑪呀，回馬槍的是韋恩颱風」、「西北颱納莉颱風也超強」、「沿海不經過本島的最可怕，我已經聽我媽說過，（中颱賽洛瑪）當時停電十天」。

1977年中颱賽洛瑪在台灣南部造成重大災損，全台共造成37人死亡，12人失蹤，298人受傷，3385間房屋全倒。賽洛瑪自高雄附近登陸肆虐南部，將高雄向北供電的通道全部切斷，造成台電極大損害，超高壓、特高壓線鐵塔被吹斷數十座，全台眾多地區大停電。高雄港則滿目瘡痍，至少數十艘船沈沒或毀損。

1977年賽洛瑪颱風過境時，台灣電力公司南部輸電設備受到嚴重損害，造成供電失調。聯合報系資料照片
1977年賽洛瑪颱風過境時，台灣電力公司南部輸電設備受到嚴重損害，造成供電失調。聯合報系資料照片

杜蘇芮颱風 台灣海峽

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