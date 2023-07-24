他感嘆「好懷念20年前鴨頭書桌」 引網共鳴：我家還在用！

還記得學生時期的小書桌嗎？不只陪伴你度過備考時期的每個瞬間，更乘載著許多人的兒時回憶。一名網友在網上分享自己小時候使用的愛王書桌，除了有白板之外，也配有特殊的鴨頭造型檯燈，引發大批網友共鳴。

原PO在Dcard發文分享，因為突然很想念小時候用的書桌，所以找了下照片，看到標誌性的鴨頭燈覺得備感懷念，「直接喚起小時候回憶」，他表示，這是他20年前使用的書桌，雖然當時覺得鴨頭燈很鬆，開太久還會有塑膠臭味，不過在那個年代書桌有白板很厲害，用了之後會特別認真念書，回憶湧上心頭也讓他直呼「回想起來還是滿滿回憶呀」。

網友分享自己小時候用的書桌，有特別的鴨頭造型燈。示意圖，圖片來源/特力屋

貼文一出，許多使用過同款的網友紛紛在留言區報到，「我家有！好懷念啊，已經都放一堆雜物了」、「看到這照片嚇一跳，一樣的鴨頭」、「這張桌子一直保留到現在哈哈哈」、「然後那個鴨頭久了就會慢慢越來越低」、「我之前也是這個書桌，超懷念，後來蛀蟲蛀太多就只能丟了」、「燈開久了，鴨頭還會爆燙」。

而令原PO驚訝的是，現在還有許多人在使用同款書桌，「我現在房間就是這個」、「我到現在還在用這種書桌～真的很耐用」、「房間還有兩個一模一樣的，10幾年了目前還在用著」、「現在還在用，但是我的鴨頭已經失蹤了」、「我現在還在用喔，從小阿姨傳承下來」、「昨天才在台中家具行看到這個桌子，原來還有在賣」。