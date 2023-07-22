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年輕人都用新注音 老鳥揭「一輸入法」錯字少、打字速度超神

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友好奇現在是否還有人在學倉頡輸入法？示意圖／ingimage
有網友好奇現在是否還有人在學倉頡輸入法？示意圖／ingimage

使用電腦或手機打字時，不少台灣人都是新注音數入法，以注音符號來拼字，不過還是有人使用其他的輸入法像是倉頡輸入法，有網友發現似乎已經越來越少人使用倉頡輸入法，引發熱烈討論。

一位網友在臉書社團《爆廢1公社》貼出寫著「倉頡輸入法」圖片，好奇詢問「現在還有人學這個嗎？感覺年輕人都在用注音了」。有別於新注音透過ㄅㄆㄇ拼音，倉頡輸入法原名為「形意檢字法」，是拆取字根取碼的一種輸入法，每個倉頡字母又可以對應英文字母打出。

貼文一出，立刻釣出還在使用倉頡輸入法的老鳥留言「我也是用倉頡耶現在，只是同事都沒人在用了」、「身邊的人都用注音輸入，被別人看到我用倉頡輸入後被讚嘆很厲害+投以崇拜的目光」、「都用倉頡耶，打字速度超神的，新注音根本比不上」、「我手機輸入法也是用倉頡」、「精準度倉頡絕對是比較猛的」、「注音錯字真的超多」、「有的字看起來很好拆，但是大部份的字都是要背碼，才拆得出來」、「倉頡比較不會忘記字怎麼寫」、「倉頡用習慣了，用注音會變一指神功」，還有網友表示「我看過用大易的，那個才是保育類動物」、「我年輕的時候是學嘸蝦米」。

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