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魏德聖成名作「海角七號」當年為何爆紅？網：草泥馬台北印象超深刻

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為2008年國片「海角七號」在台北舉行慶功宴，導演魏德聖（左四）、女主角田中千繪（右四）、茂伯（右三）、馬如龍（左三）沛小蘭（左二）等主要演員一起比出「七號」手勢慶祝票房成功。報系資料照
圖為2008年國片「海角七號」在台北舉行慶功宴，導演魏德聖（左四）、女主角田中千繪（右四）、茂伯（右三）、馬如龍（左三）沛小蘭（左二）等主要演員一起比出「七號」手勢慶祝票房成功。報系資料照

導演魏德聖曾拍攝史詩電影「賽德克．巴萊」，中影公司董事長、鑫鴻國際投資董事長郭台強指控他積欠4500萬元，魏導資產也被查封。魏德聖名字再度躍上新聞版面，他的成名之作「海角七號」2008年曾掀起一股旋風。不少人二刷、三刷，甚有外國人到墾丁朝聖。

有網友在ptt提問，「海角七號當時為什麼會那麼紅啊？」他說，那是北漂的年輕人阿嘉回到家鄉恆春的故事，內容並沒有特別新奇有趣，為什麼當時會轟動全台呢？有沒有八卦呢？

po文勾起回憶殺，「當年國片這個內容，算是橫空出世了吧，一群鄉下小鎮的失意魯蛇搞樂隊，加上美麗的墾丁風光、朗朗上口的主題曲，親切的台語對話，這部片賣破7億完全不意外」、「連續颱風假，檔期又沒片好看，就一直上映」。

有人認為是當年環境使然，「這部是現在國片蓬勃發展的轉捩點」、「海角出現前國片不是說爛，是根本沒人看」、「當時的國片氛圍低迷了很久，突然抓到一根稻草」、「因為當時國片全部都是叫好不叫座的藝術片，一般人看不懂」、「當時還有洗輿論，沒看過海角七號的不是台灣人」。

很多人印象深刻，「草泥馬的台北，多少人的心聲」、「草泥馬的台北和國境之南墾丁風景」、「這部有做到不說教，就純粹拍出一個芭樂故事，而且笑點自然」、「拍出台灣對日本的孺慕之情」、「歌好聽，開頭又草泥媽的台北，印象深刻」、「山也BOT，海也BOT」、「還有人十幾刷的」、「在地化，很有親切感」。

魏德聖

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