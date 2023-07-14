ATM領錢驚見「宮廟服務」 網笑：找8+9輸贏？真正用途曝
需要領錢或轉帳時可以到超商或銀行的ATM提領現金，不過近日有網友使用ATM時，意外在服務介面發現「宮廟服務」，讓他相當不解，有人笑稱「是找8+9支援輸贏嗎？」不過其實是國泰世華銀行攜手知名廟宇，推出「宮廟點燈服務」。
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文並貼出一張照片，他當時正在使用ATM服務，不過在服務介面除了提款、轉帳、餘額查詢等功能外，還出現了一個「宮廟服務」的選項，讓他不解表示「我就問，宮廟服務是什麼鬼？」
其他網友紛紛留言「叫8+9支援輸贏」、「冥幣存款？」、「按下去就知道啦」、「可以淨化錢的地方」、「我猜是線上點燈或代拜之類的」、「可能鬼月快到了，所以推出這項服務」、「抖內香油錢」、「黑道掛勾嗎？」、「你都在前面了，不會自己按看看」、「線上燒紙服務」。
有網友解釋「宮廟服務」可以點燈、安太歲，「每年接近春節前，就是大家點光明燈、安太歲的時機，如國泰世華銀行等金融機構也與各大宮廟合作推出服務，只要在ATM點選宮廟、點燈等項目，自動扣款後再列印回函，填好寄回宮廟就可完成點燈、安太歲等程序。尤其適逢疫情年，為了避免群聚排隊搶點燈，大家更可多多利用ATM宮廟服務」。
根據國泰世華官網顯示，國泰世華銀行攜手全台灣北中南多間知名廟宇，於近5千台ATM推出「宮廟點燈服務」，只要透過ATM即可點選所選宮廟和數十款燈種，各家金融卡都可使用，沒帶卡也沒關係，現鈔就可付款，點燈手續簡單又便利。
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