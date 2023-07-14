外星語？禁止停車告示牌寫5字 他讚：南部語言處處都有趣

台語是台灣特有的語言，有時在書寫時會直接以中文直翻，反而相當有趣。有網友近日在南部直擊一座禁止停車的告示牌，不過告示牌上不是寫著常見的禁止停車，反而是寫著「嘉美蕩停掐」，唸起來就是台語的「這裡不能停車」，好笑的諧音引發眾人熱議。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文並貼出一張照片，只見一座娛樂城前放上一座禁止停車的告示牌，不同的是，告示牌上並非寫著常見的「禁止停車」，而是寫著「嘉美蕩停掐」，一開始可能不解語意為何，不過唸出來就會理解是「這裡不能停車」的台語讀音。發文網友笑稱，「南部地方的語言精髓，處處都有趣！」

其他網友則留言「底加蛋愛擠」、「麥來但笨色」、「美賽蛋婚桃」、「那南部的麥當勞不就是……美蕩老」、「笑到美丁美蕩」、「服務客家朋友，可以加上『咧啊佐恩德聽叉』」、「每次看到這種都會很認真的唸一次」、「幽默又優雅！」、「聽不懂台語的人怎麼辦」、「宮美春掐，留言金促咪」、「不懂台語的照停囉」。

不過也有人認為這種告示牌難以理解，可能造成駕駛人誤會，留言「這種梗真的玩到有點膩了，告示就好好寫得讓所有人都能一眼辨識，不然等等有人說看不懂，照樣給你停車，搞笑嗎？」但發文網友也回應「南部咩，就喜歡台語表達」，還有人聲援「說不定就是正常寫的標語沒人管，才要寫成這樣讓人看啊」。