他憶當年狂讚營養午餐「根本超猛」 網分兩派掀熱議

學生時期學校供應的營養午餐，在不少人心中留下深刻的回憶，不論是好是壞，日後談起時，都能想起從前等待喜愛菜色的心情。日前一名網友發文直呼，學生時的營養午餐根本超讚，便宜又好吃，引發網友熱烈討論。

談到營養午餐，許多人一定都會聯想到三色豆，不過除此之外其實還有許多好吃的菜色，而且若仔細算下來，同樣菜色在外面的便當店購買價錢可是差上許多。原PO在PTT上發文表示，營養午餐一份約落在40至60元，且附有菜、肉，餐後還有水果跟湯，配菜皆由營養師搭配，若在外面購買可能需要花費80至90元才能買到相同菜色，他不禁誇讚，「這些根本超猛的吧」。

這名網友表示，營養午餐裡菜、肉皆有，餐後還有水果跟湯，讓他直呼「根本超猛」。示意圖／聯合報系資料照片

對此，許多網友紛紛贊同，「以前30元而已」、「小時候那個價錢、那樣菜色，真的覺得超棒」、「禮拜三都是特別日，番茄肉醬麵、藍帶豬排、珍珠奶茶、薯條」、「炸雞、雞塊、甜湯，讚讚」、「小時候無憂無慮吃便當真好」、「打開看到煎餃根本跟過年一樣，吃爆」、「小時候還有白帶魚、鮭魚、粉蒸排骨什麼的…其實超好吃的，蠻懷念的」。

不過也有不少網友持相反意見，「現在叫我回去吃，應該不想」、「外包的通常比較爛，我們小學自己有廚房比較好吃」、「三色豆是真的不行」、「很難吃好不好？悶在餐桶裡一小時都軟掉」、「同時給你茄子、螢光咖哩、三色豆、電話線，還能說好吃再說」、「認真嗎？以前都覺得那個肉質超怪」。