以前沒有3C暑假怎麼過？網陷回憶殺：每天都超好玩

放暑假了，不用去學校，小朋友好開心，家長卻好頭大，思考到底要讓孩子做什麼？現在的小朋友都在3C世界長大，玩手機、刷抖音、看YouTube影片，無論學習、遊戲、看影片都離不開3C產品。

還記得你小時候暑假都在幹嘛呢？有網友在爆料公社提問「以前沒3C的暑假怎麼渡過？」釣出一票人的童年回憶，原來沒有3C的時候，也有超多好玩的新鮮事。

圖為小朋友放暑假到台北市大佳河濱公園玩水，水花四濺清涼消暑。記者林俊良攝影／報系資料照

不少人是在戶外度過，「打籃球、打棒球、打撞球、打電動」、「串門子！集合小夥伴四處調皮搗蛋」、「鄰居一起寫暑假作業，玩捉迷藏、抓獨角仙」、「騎登山車逛柴山步道」、「打芒果、去溪裡玩水抓魚、騎腳踏車跟同學去瀑布烤肉玩水」、「一整個下午都和同學騎腳踏車，尋找尚未發現的捷徑」、「騎腳踏車！和同學到學校玩水球大戰」。

有人看書，「聖鬥士星矢的漫畫」、「小說，武俠小說」、「一本七龍珠看整個暑假」、「電玩店，小說店，被我媽抓，回家被打，週而復始直到開學」。有人打電動，「任天堂」、「打快打旋風」、「湯姆熊吹整天冷氣、打格鬥天王」、「任天堂，紅白機」。

也有人沒自由，「被送去夏令營」、「練跆拳訓練體能」、「早上小提琴團練，中午書法課，下午游泳課接作文課」、「滿滿的暑假作業，每天都要上安親班」。

網友陷入回憶殺，「阿嬤家鄉下度過」、「幫爸爸媽媽顧店，下午可以買豆花、小點心，週末到外婆家可以吃好多好料」、「以前每一個暑假都充滿回憶，每天都很放鬆，很享受整個夏天的人事物」、「做什麼都好就是不做暑假作業，堅持撐到開學前一天」、「每天中午準時收看天天開心」、「不管怎麼過，都會搞到最後一直都在趕暑假作業」。