男擲筊找神明聊天！祂託夢「神」回這句 網笑翻：好酷

不少台灣家庭都有供奉神明廳，有位網友分享他和家中神明交流的經驗，說他常常擲筊問問題，神明的答案很好笑很直接，甚至會顯靈告訴他不要太迷信。

原po在Dcard分享，說本來不太信神，但是最近發生很多事情，發現家裡神明冥冥中有保佑，所以開始認真拜拜，和神明搏感情，甚至會擲筊和神明聊天。

原po說，有次上香被香灰燙到手，他想起長輩的叮嚀「難道是神明有什麼指示」，馬上擲筊，「請問剛剛被香灰燙到，是神明要給我警告嗎？」，結果蓋杯(表示不是)，「請問是您要給我的好兆嗎？」 ，又是蓋杯，他又問，「那難道是我自己手殘嗎？」，馬上獲得聖杯(代表同意)。原po笑翻，「神明直接自己幫信眾破除迷信」。

又一次，原po聽人說起神明託夢的事，一時興起問神明能不能讓他體驗一下「託夢」。結果原po當晚真的夢到了，真人大小神像用慈愛眼神說，「不要再問我能不能託夢了」，又一次精準打臉，原po讚嘆，家中神明真的很有個性。

po文一出，網友笑翻，「你家神明真的很酷」、「神明說別煩我了，拜託」、「神明才懶得鳥我們，每天一堆人要求託夢給暗示啥的，祂們可能覺得這些人怎麼那麼無聊」、「祂們有祂們的個性和職責，有些擅長技能也不同，某些要求真的會強人所難啦」。

不少人分享和神明對話經驗，「我被文昌帝君燙過香灰 ，原因是考上國考答謝完祂之後，都沒回去找祂聊天」、「考試前的時候很常去媽祖廟，媽祖叫我少去廟裡、多看點書」、「我是會用手機搏杯和神明聊天搏感情，原來不只我會這樣」、「今天才去找關公喬事情，最後問『還有什麼話要和我說的嗎？』，聖杯，我憑空一想，『是我可愛才要我留下來嗎？』，蓋杯（怒），果然我不應該亂說話的」、「我也跟我家神明說過本人資質駑鈍，有什麼指點請託夢或給點暗示，結果什麼都沒有發生」。

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