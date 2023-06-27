「涼麵+味噌貢丸湯」怎麼開始流行的？ 網憶：來台北才吃到

炎熱的夏天要吃什麼？「涼麵」是不少人的首選，許多販售涼麵的店家會搭配「味噌貢丸湯」，這樣的組合卻引起網友的好奇，許多人紛紛猜測這種搭配是怎麼流行起來的。

一名網友在PTT八卦板以「涼麵配味噌貢丸湯是怎麼開始流行的？」為題發文，提到自己記得小時候吃涼麵就是小小一盒涼麵，沒什麼特別的地方，不知何時起「一堆涼麵店都開始賣味噌貢丸蛋花湯，大家宵夜也開始流行吃涼麵，所以宵夜吃涼麵配味噌湯是怎麼開始流行的啊？」

涼麵示意圖，非新聞當事者。報系資料照

貼文一出，網友紛紛留言「超搭的，涼麵配加蛋加貢丸的味增湯」、「三合一湯」、「北部美食，南部吃不到」、「這種配法都流行可能快30年了...」、「我媽說從小時候就這樣了」、「涼麵配味噌湯，就等於肉圓配四神湯的概念」、「最早是在三重看完電影吃到，很奇妙」、「在三重很有名，而且只賣宵夜時段，還記得是在景美夜市外圍的一家涼麵店」、「台北某家這樣搞，結果每家都學阿，而且味噌湯、蛋花湯超好準備，配上涼麵只要備料好根本不用現做，超快翻桌率」、「我還真的是來台北才知道有味噌+貢丸+蛋」、「這種吃法當台北特色名產我覺得沒問題」。

也有人表示「這哪個邪教組織發明的食物啊」、「這什麼組合，吃涼麵冷的還配熱湯」、「你問南部人，有鴨肉飯羊肉湯牛肉湯，誰要吃什麼涼麵」。