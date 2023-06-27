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金庸武俠是「60年前的輕小說」？他驚8年級後都不懂 聊古龍被當香水

聯合新聞網／ 綜合報導
網友感嘆8、9年級生不再看金庸等經典武俠小說。圖為1994年馬景濤版本的「倚天屠龍記」電視劇。 圖／聯合報系資料照
網友感嘆8、9年級生不再看金庸等經典武俠小說。圖為1994年馬景濤版本的「倚天屠龍記」電視劇。 圖／聯合報系資料照

金庸武俠小說風靡華人世界近70年，創造出經典世界觀至今仍影響創作者們，不過有讀者發現，8年級生幾乎沒看過金庸小說，甚至把它當作「60年前的輕小說」，更慘的是提到與金庸齊名的古龍，還被當成香水，讓他十分驚訝，也引起網友熱議。

原PO在PTT上發文，提到前陣子的補班日，他和幾個剛進公司的小弟弟、小妹妹聊天，發現年輕人幾乎都在看中國網路小說，對於名震江湖的金庸，只知道「是寫小說的」，認為「只是60年前的日本輕小說」，講到同樣知名的武俠作家古龍，更當成是香水的一種，錯愕問8、9年級都不看金庸小說了？

發文引起討論，網友紛紛表示「對那些人來說文字難消化」、「他們都看九把刀，還是九把刀也不看了」、「聽說以前金庸是判斷一個人有沒有閱讀的方法，金庸都沒看，代表什麼都沒看」、「金庸可能算通俗小說裡面最有料的，內容很豐富，一般小說內容沒這麼多」、「金庸還算有含一些思想在小說內，結構跟文筆也好。現代的爽文則是看多了腦袋會退化」、「上次問一個大學生，他已經不知道『朝辭白帝彩雲間』的下一句是什麼」。

不過有人也反駁「經典好嗎？還是很多人會看」、「誰說的，我有看啊」、「金庸真的經典」、「也許人家都在讀西遊記、紅樓夢、封神榜、水滸傳、濟公、福爾摩斯、亞森羅頻、戰國策、春秋」、「沒有吧。八年級的年代國小不就一堆老師喜歡當著全班面前推薦金庸、紅樓夢……然後背唐詩、宋詞、成語」、「再好也是娛樂作品，沒有說什麼必看吧」、「現況圖書館的日本輕小說借閱量或許有比金庸的小說高」。

金庸

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