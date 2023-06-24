快訊

獨／福島氚廢水排放在即 我漁民憂這事「沒這麼簡單」

私幼案／侯友宜競選團隊告發賴清德、戴瑋姍：散發假訊息違反社維法

瓦斯管突掉下…廚房就爆炸 住戶驚魂裸逃掛急診

兒時回憶「交通博物館」引共鳴 網推1設施：超好玩！復業一定去

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享以前去「兒童交通博物館」的回憶，引起許多網友共鳴。圖擷自PTT
一名網友分享以前去「兒童交通博物館」的回憶，引起許多網友共鳴。圖擷自PTT

位於台北市師大路與汀州路口的「客家文化主題公園」，前身是兒童交通博物館，雖然現在改建以客家文化為主的公園，但近日有網友回想起當時的「兒童交通博物館」情景，直呼1項遊樂設施超好玩，大讚「如果哪天交博館復業，我一定會帶小孩去玩」。

一名網友在PTT發文表示，在1992年8月開幕的「兒童交通博物館」，當時最讓大眾期待的就是裡面有「模擬真實道路駕駛的環境」，原PO回顧「第一次我進去玩時，只有5歲，從那時我就很想開小汽車，因為裡面的小汽車是走真實的馬路，內部還有真的隧道、紅綠燈標誌，以及平交道號誌等等，遇到紅燈也得真的停下來」。

他感嘆「雖然家人答應未來還會帶我去，但老家在南部，沒辦法常常去，而且2008年交博館就改建為客家文化園區，所以再也沒辦法時見我兒時的夢想了，很後悔當初為什麼沒要求父母在歇業前帶我去一次，但我現在也考到駕照了」。

原PO表示「希望未來交博館可以復業，讓孩子有機會體驗真實開車的情形，以及充實交通知識，增加對交通安全的認知。如果哪天復業了，我一定會帶孩子們去開小汽車，模擬開車上路的情形。至今交博館已經歇業15年了，為什麼至今仍未復業呢？」

貼文一出，勾起許的網友回應「超好玩！交博館也是我的童年」、「超好玩，你不提我都忘記了，現在變成客家文化園區有夠鳥，都變成了蚊子館」、「記得以前那裡很偏僻，不過真的很好玩，去過2次很懷念」、「長大只能花錢去駕訓班體驗了，小時候我去玩過兩次，比兒童樂園的碰碰車還好玩」、「小時候我雖然只有去玩過一次，但是印象很深刻」、「沒玩過，但是聽起來超好玩，客家園區全台到處都有，為何要改建在那？」、「支持這篇，我也不是台北小孩，但是小時候一直很想去開車」、「以前真的很好玩，但就是人不夠多」。

客家文化 博物館 駕訓班

延伸閱讀

弟不想讀大學問「學歷很重要嗎？」網一票：吃到苦頭就知道了

存股只買不出？網曝2關鍵：買在高點秒變存骨，沒辦法填息買了也沒用

畢業大合照？全班25師生 竟全由「他」一人扮演

飛機窗瞬間捕捉！北海道奇景「彩虹河川」 美到像一幅畫

相關新聞

兒時回憶「交通博物館」引共鳴 網推1設施：超好玩！復業一定去

位於台北市師大路與汀州路口的「客家文化主題公園」，前身是兒童交通博物館，雖然現在改建以客家文化為主的公園，但近日有網友回想起當時的「兒童交通博物館」情景，直呼1項遊樂設施超好玩，大讚「如果哪天交博館復業，我一定會帶小孩去玩」。

綠色背景回憶殺! 經典電腦遊戲「撲克牌接龍」

在網路遊戲熱潮尚未掀起時，我們玩的電腦遊戲多屬單機版遊戲，不需要連結網路，即可操作，遊戲單純、簡單，我們卻可從中獲得無盡的快樂。其中一款令人欲罷不能的遊戲便是「撲克牌接龍」。

拜地基主少做1件事！媽擲10分鐘擲嘸筊 兒眼尖發現問題所在

台灣人重視禮節習俗，每到重要節日都會拜神祭祖，有一名男網友和媽媽在家中準備豐盛的供品祭拜地基主，但是拜完後怎麼擲筊都沒有「杯」，男網友看了桌面後突然靈光乍現，再次擲筊詢問地基主，終於找到答案。

50億元打造的海底世界 屏東千禧年最熱門地標｜國立海洋生物博物館

海生館於1991年籌建，歷經8年努力，耗資50億餘元，於2000年2月25日開放，是全國第一座國立海洋生物博物館，竣工典禮由當時的副總統連戰主持剪綵、揭幕，吸引數千人造訪觀禮，正式開館後，同樣湧進數千人造訪，造成車程大塞車，而讓墾丁街頭顯得異常冷清。

黃妃靠追追追改變人生　陳明章讓洗頭妹變台灣歌姬

「千江水、千江月、千里帆、千重山、千里江山我最美；萬里月、萬里城、萬里愁 萬里煙　萬里風霜 我最妖嬌」這首在華人樂壇中傳唱度極高的經典歌曲〈追追追〉不止蘇打綠唱過，蕭煌奇也唱過，然而靠唱這首歌走紅的主唱人黃妃，原本只是個洗頭妹，因為愛唱歌而被陳明章挖掘，特別為他量身打造的歌曲。

昔劈腿跌谷底…黃子佼演藝事業翻身關鍵是什麼？網挖出15年前這片段

黃子佼19日捲入性騷風波後情緒失控，除了開直播道歉認錯，也大開「綜藝地圖炮」，點名大小S吸毒嗑藥、吳宗憲男女關係混亂、曾國城抽菸破壞古蹟等多位藝人醜事，遭吳宗憲錄影反擊，表示已經請律師準備提告，連帶讓網友們討論起。有網友翻出2008年黃子佼主持金鐘獎一開場的脫口秀表演，指出那是他從谷底翻身的關鍵，如今又涉性騷擾爭議，大起大落的演藝生涯引發討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦