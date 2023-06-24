兒時回憶「交通博物館」引共鳴 網推1設施：超好玩！復業一定去

位於台北市師大路與汀州路口的「客家文化主題公園」，前身是兒童交通博物館，雖然現在改建以客家文化為主的公園，但近日有網友回想起當時的「兒童交通博物館」情景，直呼1項遊樂設施超好玩，大讚「如果哪天交博館復業，我一定會帶小孩去玩」。

一名網友在PTT發文表示，在1992年8月開幕的「兒童交通博物館」，當時最讓大眾期待的就是裡面有「模擬真實道路駕駛的環境」，原PO回顧「第一次我進去玩時，只有5歲，從那時我就很想開小汽車，因為裡面的小汽車是走真實的馬路，內部還有真的隧道、紅綠燈標誌，以及平交道號誌等等，遇到紅燈也得真的停下來」。

他感嘆「雖然家人答應未來還會帶我去，但老家在南部，沒辦法常常去，而且2008年交博館就改建為客家文化園區，所以再也沒辦法時見我兒時的夢想了，很後悔當初為什麼沒要求父母在歇業前帶我去一次，但我現在也考到駕照了」。

原PO表示「希望未來交博館可以復業，讓孩子有機會體驗真實開車的情形，以及充實交通知識，增加對交通安全的認知。如果哪天復業了，我一定會帶孩子們去開小汽車，模擬開車上路的情形。至今交博館已經歇業15年了，為什麼至今仍未復業呢？」

貼文一出，勾起許的網友回應「超好玩！交博館也是我的童年」、「超好玩，你不提我都忘記了，現在變成客家文化園區有夠鳥，都變成了蚊子館」、「記得以前那裡很偏僻，不過真的很好玩，去過2次很懷念」、「長大只能花錢去駕訓班體驗了，小時候我去玩過兩次，比兒童樂園的碰碰車還好玩」、「小時候我雖然只有去玩過一次，但是印象很深刻」、「沒玩過，但是聽起來超好玩，客家園區全台到處都有，為何要改建在那？」、「支持這篇，我也不是台北小孩，但是小時候一直很想去開車」、「以前真的很好玩，但就是人不夠多」。