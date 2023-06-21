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昔劈腿跌谷底…黃子佼演藝事業翻身關鍵是什麼？網挖出15年前這片段

聯合新聞網／ 綜合報導
藝人黃子佼。 聯合報系資料照片／記者李政龍攝影
藝人黃子佼。 聯合報系資料照片／記者李政龍攝影

黃子佼19日捲入性騷風波後情緒失控，除了開直播道歉認錯，也大開「綜藝地圖炮」，點名大小S吸毒嗑藥、吳宗憲男女關係混亂、曾國城抽菸破壞古蹟等多位藝人醜事，遭吳宗憲錄影反擊，表示已經請律師準備提告，連帶讓網友們討論起。有網友翻出2008年黃子佼主持金鐘獎一開場的脫口秀表演，指出那是他從谷底翻身的關鍵，如今又涉性騷擾爭議，大起大落的演藝生涯引發討論。

有網友在PTT以「論黃子佼主持能力」為題，回憶當年16歲的黃子佼報名電視台選秀節目，被恩師張小燕提拔，與卜學亮、宋少卿、劉爾金一起組成「帥哥綜藝團」出道。2001年，黃子佼與小S、曾寶儀陷入三角戀，被封「渣男」，此後遭演藝圈冷凍15年。原PO認為，在演藝圈裡能做到口條清晰、反應明快的主持人，已經達到「佳作等級」，像是陶晶瑩和蔡康永就是典型範例。不過原PO覺得黃子佼不僅會說話，還能表演，加上模仿功力深厚，很多高難度的主持技巧都難不倒他，並附上2008年讓他谷底翻身、人氣再衝的一段金鐘開場秀影片

原PO表示，長達10分鐘的開場秀裡，黃子佼說學逗唱，要記下那麼長的台詞，還要表演那麼多橋段，並且抓住多位藝人的特色，濃縮在極短的時間內秀出來，難度可說是非常的高。畢竟主持人只要有一個點沒抓好，可能就會瞬間冷場，然而黃子佼卻可以成功把全場氣氛炒熱，讓台下觀眾目不轉睛拍手叫好，「你叫哪個大哥級有這種功力」？原PO也說，台灣多數大哥級主持人都是用台風接話，偶爾丟個梗，再耍寶秀一下，「說白了就是靠本身形象風格比較討喜在吃飯，這叫啥功力」？

原PO加碼提到，2000年法國女藝人蘇菲·瑪索來台宣傳電影《情慾寫真》，當時吳宗憲擔任電影宣傳記者會的主持人，卻在記者會上全程戴墨鏡、嚼口香糖，訪談時不問任何電影相關問題，只問蘇菲·瑪索的隱私和八卦，讓蘇菲·瑪索當場翻臉，提前結束訪問離場，就連離台時在機場也面色凝重，拒答媒體的任何提問。原PO吐槽說「吳宗憲只能在綜藝節目搞搞笑梗，當真以為有多強」。

貼文一出，許多網友留言表示「吳宗憲那次真的鬧國際笑話」、「太尷尬了，有他（吳宗憲）直接轉台」、「我覺得黃子佼應該是最接近吳宗憲的主持人」、「（黃子佼）那個反應速度讓我很驚奇」、「看完從此對他大改觀，黃子佼不是普通綠葉而已」。

黃子佼 吳宗憲 金鐘獎

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