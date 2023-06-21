吳宗憲、黃子佼誰的主持更好？ 網點名他：臨場反應頂級

「#MeToo運動」近期在台灣不斷延燒，藝人黃子佼也被控性騷擾，而他開直播點名多位藝人「毀滅式爆料」，其中被點到的吳宗憲也揚言提告。現在有網友就在PTT以「吳宗憲主持功力真的>>>黃子佼嗎」為題發文，引起討論。

原PO昨（20）日貼文表示，吳宗憲回擊黃子佼的文章裡面提到：「佼佼～～～我現在才知道你這麼羨慕嫉妒我，很抱歉一直讓你吃我的煙，連我的車尾燈你也看不到」、「過去贏不了我，現在你又全部輸光，將來有一天，我演藝圈不幹了，那就輸我更多囉」等語，原PO也好奇難道黃子佼的主持能力真的看不到吳宗憲的車尾燈？

對此，大多網友表示吳宗憲確實技高一籌，認為他的優勢在於幽默跟反應快，「吳的梗比較低級，我比較喜歡」、「子佼不差，是全盛期的吳太強」、「吳反應很快啊」、「吳宗憲的臨場反應絕對頂級的」、「吳稱霸台灣超過20年，佼根本不在同個級別」、「好笑方面，吳遠大於黃，黃很無聊」、「吳有個人魅力，看他主持就是純看他本人」。

也有網友認為兩人是不同領域，黃子佼的優點在於訪談與穩重，「黃子佼活動還有藝人活動訪談很穩」、「憲哥表演欲太強，典禮還是佼哥適合」、「主持活動黃子佼更厲害」、「黃子佼拿的獎多過吳」、「文青類比較偏佼，吳比較草根一點」、「不同領域吧，黃強的是訪問來賓的主持，吳的是做節目」、「黃走活動司儀路線，流程掌握節奏很好，還有一定表演能力，但觀眾緣就是比較差」。